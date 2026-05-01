„Potpuna integracija Ukrajine u EU je od suštinskog značaja: ne radi se samo o tome da mi pomažemo Kijevu, već i da Ukrajina pomaže nama jačanjem evropske bezbednosti“, izjavila je komesarka za proširenje Marta Kos u ekskluzivnom intervjuu za Eunews.

Nakon godina obeleženih ratom i teškoćama, vlada koju predvodi Volodimir Zelenski ubrzava proces pristupanja. Na neformalnom samitu lidera EU u Nikoziji potvrđena je jasna politička podrška tom pravcu. „Vreme je da gledamo unapred i pripremimo sledeći korak: formalno otvaranje prvih pregovaračkih poglavlja za pristupanje Ukrajine Evropskoj uniji“, rekao je predsednik Evropskog saveta Antonio Košta.

Govoreći na marginama svog izlaganja na jedanaestom Delfi ekonomskom forumu u Grčkoj, komesarka Kos istakla je napredak koji je Kijev ostvario, nazivajući ga „posebnim slučajem“. „Zemlja je na dobrom putu. Ovo je jedinstven primer: kada govorim o posebnim državama, mislim upravo na ovu zemlju, koja, uprkos ratu, sprovodi reforme i istovremeno napreduje u procesu pristupanja. Divim se ukrajinskom narodu i njihovom rukovodstvu koje sve to pokreće“, rekla je ona.

„Nije uvek lako, ali mi je veoma drago što su članovi Vrhovne rade ponovo u potpunosti posvećeni podršci ovom procesu“, dodala je, navodeći da je razgovarala sa predsednikom parlamenta kako bi osigurala dalju podršku reformama. Time je potvrdila da put Ukrajine ka članstvu u EU postaje sve konkretniji.