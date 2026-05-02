Iranski predlog koji je američki predsednik Donald Tramp do sada odbacivao prvo bi otvorio Ormuski moreuz za brodove i okončao američku blokadu Irana, dok bi pregovore o iranskom nuklearnom programu ostavio za kasnije, izjavio je danas visoki iranski zvaničnik, prenosi Rojters.

Govoreći pod uslovom anonimnosti, zvaničnik je rekao da Teheran svoj poslednji predlog da se nuklearni pregovori odlože za kasniju fazu smatra značajnom promenom sa ciljem da se olakša postizanje sporazuma sa SAD.

U skladu sa predlogom Irana, rat bi se okončao sa garancijom da Izrael i SAD neće ponovo napasti Iran, Teheran bi otvorio moreuz, a SAD bi ukinule blokadu iranskih luka.

Budući pregovori bi se zatim fokusirali na temu ograničenja iranskog nuklearnog programa u zamenu za ukidanje sankcija, uz zahtev Irana Vašingtonu da prizna njegovo pravo na obogaćivanje uranijuma u mirnodopske svrhe.

Tramp je u petak izjavio da "nije zadovoljan" najnovijim predlogom Irana, ne precizirajući koji mu elementi ne odgovaraju.

"Oni traže nešto na šta ja ne mogu da pristanem", rekao je Tramp novinarima u Beloj kući.

Vašington je više puta poručivao da neće okončati rat bez dogovora koji bi sprečio Iran da stekne nuklearno oružje, što je primarni cilj koji je Tramp naveo kada je u februaru otpočeo udare na Iran usred nuklearnih pregovora.

Iran, s druge strane, tvrdi da svoj nuklearni program razvija u mirnodopske svrhe.