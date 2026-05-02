U okviru ove vežbe, kao i više manevara koji će se održati do kraja maja, NATO trupe iz deset različitih zemalja vežbaće odbranu Finske pod komandom finske vojske.

Manevri koji danas počinju održavaju se na poligonu „Vuosanka“ u opštini Kuhmo, koja se nalazi oko 70 kilometara od ruske granice, i trajaće do 12. maja, prenosi Sputnjik.

Prema podacima finskih kopnenih snaga, tokom vežbi biće uvežbavana artiljerijska i minobacačka gađanja, kao i taktička borbena gađanja. Kako su saopštile Odbrambene snage Finske, sve jedinice Vojske na nivou brigade će tokom maja uvežbavati zajedničko dejstvo sa kontingentima savezničkih zemalja, a velike borbene vežbe dovešće 4.500 vojnika u Kajnu i 10.000 vojnika u jugoistočnu Finsku.

Nekoliko vežbi koje se izvode istovremeno imaju za cilj jačanje odbrambenih sposobnosti vojske širom Finske, znanja regruta i zajedničkog dejstva sa saveznicima. Tokom proleća, u vežbama će učestvovati ukupno oko 19.000 savezničkih vojnika iz Finske, Estonije, Litvanije, Norveške, Francuske, Ujedinjenog Kraljevstva, Sjedinjenih Američkih Država, Italije, Mađarske i Poljske, navodi se u saopštenju. Ovogodišnje prolećne vežbe su pokrenute mehanizovanom vežbom vojske „Moćna strela 26“ koju predvodi Oklopna brigada na poligonu i trening centru Pohjankangas u Ninisalu od 24. aprila do 5. maja.

U vežbi učestvuje približno 2.800 vojnika, većinom regruta, i oko 350 međunarodnih vojnika, sa skoro 500 vozila, uključujući približno 160 tenkova i oklopnih vozila. Pored finskih trupa, u vežbi će učestvovati i saveznički kontingent iz Estonije i Litvanije, a ove godine, pored teže opreme, u vežbu je uključeno nekoliko različitih vrsta dronova koje koriste nacionalne i savezničke trupe.

Međunarodna vežba protivvazdušne odbrane „Malet Strajk 1/26“ biće održana na poligonu i trening centru Lohtaja od 12. do 21. maja. U vežbi će učestvovati jedinice finske vojske, mornarice i vazduhoplovstva, a ovo će biti najvažnija vežba za jedinice protivvazdušne odbrane na kopnu.

Cilj vežbe je unapređenje zajedničkog delovanja sa saveznicima, a biće uključene i međunarodne trupe iz Norveške. Broj polaznika vežbe biće približno 1.900 ljudi, navode, između ostalog,

Odbrambene snage Finske u svom saopštenju. Rusija poslednjih godina ukazuje na pojačanu aktivnost NATO-a u blizini svojih zapadnih granica i izražava zabrinutost zbog jačanja snaga Alijanse u Evropi