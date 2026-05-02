Dramatičan susret sa ajkulom kod obale Santa Barbara u Kalifornija šokirao je surfere i brzo postao viralan na internetu. Iskusni surferi Ron Takeda i Tavis Bojse našli su se u neobičnoj situaciji dok su surfovali daleko od obale – primetili su veliku senku koja ih prati kroz vodu.

U početku su pomislili da je u pitanju delfin, ali su ubrzo shvatili da je reč o mnogo opasnijem morskom predatoru. Dok su jurili talase brzinom od oko 16 kilometara na sat, postalo je jasno da ih prati ajkula dugačka oko četiri metra.

Njihova avantura, koja je trebalo da bude rutinska vožnja od 32 kilometra, pretvorila se u pravu borbu za smirenost. Bojse je sve snimao, a u jednom trenutku se čuje kako upozorava prijatelja da ne padne u vodu. Snimak ovog susreta ubrzo je postao viralan i izazvao veliku pažnju javnosti.

Stručnjaci iz NOAA analizirali su snimak i procenili da je najverovatnije u pitanju velika bela ajkula. Prema njihovim rečima, ponašanje ajkule ukazuje na radoznalost, a ne na agresiju.

Surferi veruju da je donji deo daske mogao podsetiti ajkulu na njen prirodni plen, poput raže, što je pokrenulo svojevrsnu „igru mačke i miša“. Uprkos napetoj situaciji, ajkula je nakon nekoliko minuta odustala i udaljila se.

Iako su obojica imali iskustva sa ajkulama, ovakav blizak susret na otvorenom moru ostavio je snažan utisak. Ipak, ističu da nije bilo napada i da veruju da je životinja samo istraživala.

Zanimljivo je da, uprkos ovom iskustvu, planiraju da se vrate na isto mesto i nastave sa surfovanjem. Ovaj događaj još jednom podseća koliko je priroda nepredvidiva i koliko je važno biti oprezan tokom boravka u moru.