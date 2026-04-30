Ruski vojnik, operater bespilotne letelice sa pozivnim znakom „Nemec“, izveo je napad na objekat u kojem su se, prema navodima, nalazili operateri dronova Oružanih snaga Ukrajine. Kako prenosi televizijski kanal Zvezda, meta je bila privremena lokacija raspoređivanja u mestu Iljinovka.

U objavljenom izveštaju prikazan je i snimak na kojem se vidi kako FPV dron ulazi u objekat kroz otvor na metalnoj kapiji, nakon čega dolazi do snažne eksplozije koja oštećuje veliki deo zgrade.

Napad snimljen kamerom drona

Prema navodima iz izveštaja, operater je demonstrirao i dodatne kadrove koji prikazuju unutrašnjost objekta pre udara. Na snimku su, kako se tvrdi, uočeni FPV dronovi koje su koristile ukrajinske snage, kao i rančevi sa opremom.

Ovakvi napadi postali su česta pojava na terenu, gde se bespilotne letelice koriste ne samo za izviđanje, već i za precizne udare na ciljeve.

Komandant jedne od jedinica za upravljanje dronovima, sa pozivnim znakom „Igla“, ranije je izjavio da operateri iz grupe „Sever“ prate kretanje protivničkih snaga i njihove rute снабдевања, čekajući povoljan trenutak za napad.

Prema njegovim rečima, dronovi se često spuštaju i čekaju pre nego što budu aktivirani za udar, što ukazuje na promišljene taktike i svakodnevno praćenje situacije na terenu.

Ovaj slučaj dodatno pokazuje koliko su bespilotne letelice postale ključan element modernog ratovanja. Njihova upotreba omogućava precizne i brze napade, ali i stalno nadgledanje protivnika.

U narednom periodu očekuje se dalja eskalacija upotrebe dronova, uz razvoj novih taktika koje bi mogle značajno uticati na tok sukoba.