Zamenik predsednika Saveta bezbednosti Rusije Dmitrij Medvedev obratio se mladima na obrazovnom maratonu „Znanje. Prvo“, gde je izneo niz tvrdnji o aktuelnoj globalnoj situaciji, ratu u Ukrajini i odnosima sa Evropom. Njegove poruke bile su oštre i pesimistične, a posebno su odjeknule izjave o dugotrajnom sukobu sa Zapadom i mogućnosti nuklearnog scenarija.

Kako prenose ruski mediji, Medvedev je naglasio da trenutni odnosi Rusije i Evrope imaju duboko ukorenjen karakter i da se, po njegovom mišljenju, neće promeniti u skorijoj budućnosti. „Sukob sa Evropom je večan, barem u okvirima ljudskog života“, poručio je, ukazujući na duboko nepoverenje koje, kako tvrdi, neće nestati generacijama.

Rat, mobilizacija i ciljevi Moskve

Govoreći o vojnoj situaciji, Medvedev je naveo da je od početka 2026. godine oko 127.000 građana Rusije potpisalo ugovore za vojnu službu, dok se dodatnih 10.000 priključilo dobrovoljačkim jedinicama. Podsetio je i da je tokom 2025. godine čak 450.000 ljudi angažovano u zoni specijalne vojne operacije.

Prema njegovim rečima, Rusija mora da nastavi aktivnosti kako na frontu, tako i u pozadini, kako bi ostvarila ciljeve koje smatra ključnim za stabilnost države. „Ciljevi ostaju isti“, istakao je, dodajući da bi uspeh na terenu omogućio razvoj zemlje u „predvidivom smeru“, uz ekonomski rast i rešavanje socijalnih pitanja.

Medvedev je takođe ukazao da pojedini evropski lideri, kako tvrdi, sve otvorenije govore o mogućnosti sukoba, upozoravajući da takva retorika može dodatno pogoršati situaciju. „Ako se svakodnevno govori da je rat neizbežan, on može i da se dogodi“, rekao je.

Nuklearna pretnja i „šta to znači“ za svet

Jedan od najupečatljivijih delova njegovog obraćanja odnosio se na nuklearno oružje. Medvedev je ocenio da je nuklearna apokalipsa realna mogućnost, naglašavajući da Rusija održava svoju nuklearnu triadu u punoj pripravnosti.

„To je scenario koji niko ne želi, ali ne može da se isključi“, rekao je, dodajući da bi ignorisanje takve pretnje bilo, kako je naveo, „neozbiljno“. Ovakve izjave dodatno pojačavaju zabrinutost međunarodne javnosti, s obzirom na to da nuklearna retorika poslednjih godina postaje sve prisutnija.

Kako ističe Reuters u analizama globalne bezbednosti, učestalo pominjanje nuklearnih opcija u političkom diskursu povećava rizik od eskalacije, čak i ako se takvi scenariji ne planiraju direktno.

Medvedev je na kraju poručio da veruje u pobedu Rusije, ocenjujući da globalni odnosi idu u tom pravcu. „Ukratko? Do pobede Rusije“, zaključio je odgovarajući na pitanje o budućem razvoju situacije.

U širem kontekstu, ovakve izjave ukazuju na sve dublje podele između Rusije i Zapada, ali i na rastuću neizvesnost u međunarodnim odnosima. Ono što sledi jeste nastavak političkog i vojnog nadmetanja, uz stalnu opasnost od daljeg zaoštravanja retorike i potencijalnih posledica po globalnu bezbednost.