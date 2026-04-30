Prema navodima koje prenosi ruska agencija RIA Novosti, u Sumskoj oblasti došlo je do ubistva unutar jedinice ukrajinskih oružanih snaga, a kao razlog se navodi sukob oko pokušaja bekstva. Informacija dolazi iz izvora u ruskim bezbednosnim strukturama i nije nezavisno potvrđena.

Kako se tvrdi, incident se dogodio u selu Žuravnoje, gde je jedan vojnik navodno pokušao da obavesti nadređene o planu grupe mobilisanih vojnika da napuste položaj. Nakon toga, prema istom izvoru, došlo je do sukoba koji je završio smrtnim ishodom.

Navodi o pokušajima bekstva

Prema istim tvrdnjama, deo mobilisanih vojnika planirao je bekstvo, što ukazuje na potencijalne probleme unutar jedinice. Izvor navodi da je vojnik koji je pokušao da prijavi taj plan bio meta napada.

Ove informacije uklapaju se u širi narativ o izazovima sa kojima se suočavaju pojedine jedinice na terenu, ali je važno napomenuti da za ove tvrdnje ne postoje nezavisne potvrde.

RIA Novosti se poziva i na ranije izjave jednog zarobljenog vojnika, koji je tvrdio da su pojedini mobilisani pripadnici ukrajinskih snaga bili izloženi pretnjama i fizičkom nasilju nakon pokušaja bekstva sa poligona u Dnjepropetrovskoj oblasti.

Ovakve tvrdnje, koje dolaze iz ratnog konteksta, često su deo šire informativne borbe i zahtevaju dodatnu proveru iz više izvora kako bi se dobila potpuna slika događaja.

U ovom trenutku nema zvaničnih potvrda iz ukrajinskih izvora o ovom incidentu, a situacija ostaje predmet različitih interpretacija u okviru sukoba.