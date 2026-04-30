Ukrajina je jasno poručila da ne pristaje na kratkoročni prekid vatre vezan za ruske praznike, već insistira na potpunom i dugoročnom primirju. Ministar spoljnih poslova Andrij Sibiha izjavio je da je Kijev spreman da podrži prekid borbi, ali ne u formi simbolične pauze povodom Dana pobede u Moskvi.

„Zašto ne sada? Ako Rusija zaista želi mir, mora odmah da prekine vatru“, poručio je Sibiha, naglašavajući da Ukrajina predlaže momentalni prekid vatre u trajanju od 30 dana, a ne kratkotrajnu obustavu borbi „zarad parade“.

Kijev traži dugoročno rešenje

Na ovu temu oglasio se i predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski, koji je istakao da njegova zemlja radi na stvarnom i trajnom okončanju rata. Kako je naveo, naložio je svom timu da stupi u kontakt sa predstavnicima Sjedinjenih Američkih Država kako bi se razjasnili detalji ruskog predloga.

„Moramo da razumemo da li je reč o nekoliko sati bezbednosti za paradu u Moskvi ili o nečem ozbiljnijem“, rekao je Zelenski. Dodao je da Ukrajina želi dugoročno primirje koje će garantovati bezbednost građana i stvoriti uslove za stabilan mir.

Prema njegovim rečima, Kijev je spreman za razgovore u bilo kom formatu koji može doneti konkretne rezultate, ali naglašava da kratke pauze ne rešavaju suštinu problema.

Moskva bez konačne odluke

Sa druge strane, iz Kremlja stižu oprezne poruke. Portparol Dmitrij Peskov izjavio je da ruski predsednik Vladimir Putin još nije doneo konačnu odluku o trajanju eventualnog primirja tokom maja.

„Za sada govorimo o Danu pobede, ali tačan početak i kraj prekida vatre još nisu definisani“, rekao je Peskov, dodajući da će o svim detaljima odlučiti predsednik Rusije.

On je takođe naveo da u Moskvi nemaju precizne informacije o tome kako je Kijev reagovao na predlog o privremenom prekidu vatre.

U međuvremenu, poznato je da je Vladimir Putin nedavno razgovarao sa Donaldom Trampom, a tema razgovora bila je i mogućnost prekida borbi.

Šta to znači i šta sledi

Razlike u stavovima Kijeva i Moskve pokazuju koliko je teško postići čak i privremeni dogovor o obustavi sukoba. Dok Ukrajina insistira na dugoročnom rešenju i momentalnom prekidu vatre, Rusija razmatra kraće primirje povezano sa važnim državnim datumima.

Ovakva situacija ukazuje na duboko nepoverenje između dve strane i otežava postizanje kompromisa. U narednom periodu očekuju se dodatni diplomatski kontakti, ali bez jasnih naznaka da bi uskoro moglo doći do konkretnog dogovora.