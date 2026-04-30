Predsednik Rusije Vladimir Putin informisan je o neobičnoj i upečatljivoj priči iz Dagestana – o nastavniku matematike i fizike koji je kao poslanik učestvovao u specijalnoj vojnoj operaciji i odbija da se vrati iz zone sukoba. Informaciju je izneo predsednik Narodne skupštine Dagestana Zaur Askerenderov tokom zvaničnog sastanka sa ruskim liderom.

Kako prenose RIA Novosti, Askerenderov je naveo da je značajan broj poslanika iz Dagestana učestvovao u operaciji, a da jedan od njih i dalje ostaje na terenu, uprkos mogućnosti da se povuče.

Učitelj koji je ostao na frontu

Prema rečima Askerenderova, reč je o nastavniku matematike i fizike, koji je ujedno i poslanik, a koji je odlučio da ostane u zoni borbenih dejstava. Ova činjenica posebno je istaknuta tokom razgovora sa Putinom.

„Štaviše, želim da kažem, on je nastavnik matematike i fizike“, rekao je Askerenderov, naglašavajući simboliku njegove odluke da ostane na frontu.

Dodao je i da je u specijalnoj vojnoj operaciji učestvovala čak četvrtina poslanika Narodne skupštine Dagestana, što ukazuje na obim angažovanja iz ovog regiona.

Reakcija Putina i šta to znači

Nakon iznetih informacija, predsednik Rusije zamolio je da se borcu prenesu pozdravi, čime je pokazao ličnu reakciju na ovu priču.

Ovakvi primeri često se ističu u javnosti kao simboli lične odluke i angažovanja pojedinaca u okviru šireg sukoba. Istovremeno, oni otvaraju pitanje odnosa između civilnih profesija i učešća u vojnim operacijama, posebno kada je reč o ljudima koji dolaze iz obrazovnog sistema.

U širem kontekstu, priča o učitelju iz Dagestana dodatno osvetljava ulogu regiona u aktuelnim dešavanjima, ali i način na koji se pojedinačne sudbine uklapaju u globalne procese.

Ostaje da se vidi da li će ovakvi primeri imati širi uticaj na percepciju sukoba i ulogu pojedinaca u njemu.