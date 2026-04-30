Širom Ukrajine proglašena je vazdušna uzbuna zbog poletanja ruskog aviona MiG-31K, koji je nosač rakete Kinžal. "Vazdušna opasnost na celoj teritoriji Ukrajine.

Snimljeno poletanje MiG-31K", navodi se u saopštenju ratnog vazduhoplovstva Oružanih snaga Ukrajine na Telegramu.

Alarm se oglasio u 15.36 časova po lokalnom vremenu (14.36 po srednjeevropskom vremenu.

Građanima se savetuje da ostanu u skloništima dok se uzbuna ne ukine.

Kako je objavio Ukrinform, ukrajinske snage protivvazdušne odbrane od protekle noći neutralisale su 172 od 206 ruskih dronova.

