Širom Ukrajine proglašena je vazdušna uzbuna zbog poletanja ruskog aviona MiG-31K, koji je nosač rakete Kinžal. "Vazdušna opasnost na celoj teritoriji Ukrajine.
Snimljeno poletanje MiG-31K", navodi se u saopštenju ratnog vazduhoplovstva Oružanih snaga Ukrajine na Telegramu.
Alarm se oglasio u 15.36 časova po lokalnom vremenu (14.36 po srednjeevropskom vremenu.
Građanima se savetuje da ostanu u skloništima dok se uzbuna ne ukine.
Kako je objavio Ukrinform, ukrajinske snage protivvazdušne odbrane od protekle noći neutralisale su 172 od 206 ruskih dronova.
(Tanjug)
