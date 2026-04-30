Prema navodima šefa Odeske vojne administracije Serhija Lisaka, pogođeni su stambeni blokovi u više gradskih okruga, pri čemu su izbili požari na višespratnicama i u privatnim kućama, preneo je Ukrinform.

Najveća šteta zabeležena je u Primorskom okrugu. Oštećeni su i vrtić, tržni centar, hotel, administrativne zgrade, kao i vozila na parkiralištima, dok su u pojedinim delovima grada pogođeni i infrastrukturni i skladišni objekti.

Prema podacima policije i regionalnih vlasti, među povređenima je i maloletnik, a nekoliko osoba je u teškom stanju, uključujući pacijente na intenzivnoj nezi.

Spasioci na terenu

Spasilačke službe, uključujući više od 200 pripadnika, učestvovale su u gašenju požara i akcijama potrage i spasavanja.

Na terenu su angažovani i psiholozi koji su pružali podršku stanovništvu, uključujući decu. Vlasti su navele da su mnogi ciljevi uništeni ili oštećeni, dok se operacije čišćenja i procene štete nastavljaju.

BONUS VIDEO