Penzionisani general-potpukovnik Bundesvera Jirgen-Joakim fon Sandrart upozorio je da bi Rusija mogla da pokrene novi, ograničeni vojni sukob van teritorije Ukrajine ukoliko proceni da za to postoje povoljni uslovi. U intervjuu za nemački list Velt, Sandrart je naglasio da pitanje nije da li Rusija ima kapacitete za takav potez, već da li će proceniti da joj se to isplati u datom trenutku.

„Ključno pitanje nije da li Rusija to može da uradi, već da li vidi korist i prepoznaje pravi trenutak“, rekao je Sandrart, ukazujući na promene u bezbednosnoj dinamici u Evropi.

Fokus na region između Finske i Poljske

Sandrart, koji je ranije bio komandant Multinacionalnog korpusa Severoistok u Ščećinu, istakao je da NATO trenutno posebno pažljivo prati prostor između Finske i Poljske. Taj region, kako kaže, postao je jedno od ključnih žarišta u procenama mogućih bezbednosnih rizika.

Prema njegovim rečima, Zapad se nalazi u složenoj situaciji – s jedne strane nastavlja podršku Ukrajini, dok sa druge pokušava da spreči širu eskalaciju sukoba.

„Rat mora da se završi, ali ne sme da potvrdi rusko uverenje da je vojna sila efikasan način za ostvarivanje političkih ciljeva“, upozorio je Sandrart.

General smatra da postoje indikacije da se Rusija već priprema za potencijalno širenje operacija, posebno u baltičkom regionu. Kao argument navodi reorganizaciju vojske, povećanje proizvodnje i promene u zapadnim vojnim okruzima.

Ipak, naglašava da bi eventualni napad na zemlje NATO-a bio znatno složeniji i rizičniji nego sukob u Ukrajini. Upravo ta kompleksnost, prema njegovom mišljenju, za sada deluje kao faktor koji obuzdava Moskvu.

U širem smislu, ovakva upozorenja dodatno pojačavaju zabrinutost u evropskim bezbednosnim krugovima i ukazuju na potrebu za stalnim praćenjem situacije. Ono što sledi zavisiće od procena i poteza svih uključenih strana, ali je jasno da se bezbednosna slika Evrope i dalje brzo menja.