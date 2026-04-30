U svakodnevnim situacijama ljudi se često žale da često zaboravljaju, ato može biti prilično frustrirajuće. Iako se tretira kao loša osobina, zaboravnost je zapravo znak inteligencije, tvrde naučnici.

Naime, jedno kanadsko istraživanje pokazalo je da je dobra memorija mozga precenjena, te da je njena sušta suprotnost - zaboravnost zapravo pokazatelj visoke inteligencije.

- Za mozak je dobro da zaboravlja ne toliko bitne stvari jer se onda može usredsrediti na stvari koje mu mogu pomoći u obavljanju zadataka i donošenju odluka - kaže autor studije Blejk Ričards, a prenosi Independent.

Donedavno se ova karakteristika smatrala ljudskom manom i mnogi sukobi nastaju kada jedna osoba stalno zaboravlja sitnice iz svakodnevice, ali izgleda kako to ipak nije tako loše.

- Kakve se informacije pamte, zaivisi od situacije. Na pamćenje utiče okruženje, odnosno važnost tog okruženja. Ako je to neka situacija koja se neće uskoro ponoviti, ljudi će je zaboraviti - kaže Ričards.

Kao primer navodi radnike supermarketa koji u jednom danu vide mnogo različitih ljudi i možda iste neće nikada više videti - ti ljudi se jednostavno neće urezati u njihovo pamćenje.

"S druge strane, imamo konobara lokalnog kafića koji će zapamtiti ljude koji mu dolaze više puta. Navodno je najbolje za čuvanje uspomena ne pamtiti apsolutno sve, napominje, te dodaje:

Ako pokušavate da donesete odluku, to će biti nemoguće učiniti jer vam je mozak neprestano bombardovan beskorisnim informacijama. Često se ljudi s dobrim pamćenjem idealizuju, ali poenta sećanja je da pamtimo situacije koje su važne za život".