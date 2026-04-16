Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA) saopštila je da je nuklearna elektrana Zaporožje danas privremeno ostala bez struje.

IAEA je objavila da je "ukrajinska nuklearna elektrana Zaporožje privremeno ostala večeras bez struje van lokacije na oko 40 minuta pre nego što je ponovo pokrenuta".

"Ovo je drugi put za manje od nedelju dana i 14. put tokom sukoba, da Zaporožje ostaje bez struje", rekao je generalni direktor IAEA Rafael Grosi.

Uzrok nestanka struje još nije poznat, saopštila je IAEA u objavi na mreži Iks.

"Tim IAEA na lokaciji istražuje i prati situaciju. Nestanak struje van lokacije ukazuje na kontinuirano nesigurnu situaciju u vezi sa nuklearnom bezbednošću", istakao je Grosi.