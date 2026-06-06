Zelenski je na platformi X naveo da su ukrajinski dronovi prešli oko 1.000 kilometara do regiona Sankt Peterburga, gde su, prema tvrdnjama, pogodili arsenal neprijateljske mornarice i bazu u Kronštatu.

Takođe je rekao da su ukrajinske "sankcije dugog dometa" dosegle oko 500 kilometara u Krasnodarski kraj, gde je pogođeno skladište nafte.

Prema njegovim rečima, operacije su sprovedene uz učešće Oružanih snaga Ukrajine, Službe bezbednosti Ukrajine i Odbrambene obaveštajne službe Ukrajine.

Zelenski je poručio da Rusija mora da okonča rat i prestane sa napadima.

"Svaka manifestacija nepravde protiv Ukrajine dobiće pravedan odgovor. Zahvaljujem našim ratnicima na njihovoj preciznosti", rekao je on.