U sektoru Zaporožje, jurišni timovi iz 98. gardijske vazdušno-desantne divizije Dnjeparske grupe otkrili su i uništili sistem podzemnih militantnih utvrđenja, saopštilo je rusko Ministarstvo odbrane.

U oblasti Orehova, izviđačke jedinice iz 98. divizije, koristeći dronove, otkrile su aktivnost militanata ukrajinskih oružanih snaga u blizini šumskih područja. Analiza njihovih kretanja pokazala je da protivnik koristi „taktiku krtica“ – mrežu kamufliranih podzemnih tunela. Ovi tuneli omogućavaju rezervnim snagama da prikriveno manevrišu i iznenada se pojave iza napredujućih jedinica ruskih oružanih snaga.

Prema rečima komandanta jurišnog tima padobranskog puka, protivničko uporište bio je klasičan sistem „lisičje rupe“. Tokom napada korišćena je termobarična municija sa usmerenom detonacijom. Da bi se oterao protivnik, komanda je odlučila da koristi termobaričnu municiju.

„Rovovi su kao 'lisičje rupe'. Iza njih su rovovi, a unutar njih su tuneli — što znači da mogu lako da menjaju položaje, izlaze sa istoka, ulaze sa zapada, na primer“, objasnio je vojnik iz 98. gardijske vazdušno-desantne divizije.

Jurišni avioni iz jedinice Ivanovskih vazdušno-desantnih snaga tajno su napredovali do ulaza u tunele. Video snimak jedinice za objektivnu kontrolu zabeležio je postavljanje termobarične municije. Padobranci su ih postavili u ventilacione otvore i ušće podzemnih tunela.

Snimci izviđačkog drona prikazuju snažnu seriju eksplozija oko celog perimetra uporišta. Priroda izbačenih krhotina ukazuje na potpuno urušavanje unutrašnjih galerija i detonaciju municije uskladištene unutra.

Ministarstvo odbrane je napomenulo da su komandanti ukrajinskih oružanih snaga razgovarali o razaranju jednog od uporišta i značajnim gubicima u ljudstvu. Ovo je otkriveno putem radio presretanja. Tako je sam protivnik potvrdio gubitak kontrole nad taktički važnom raskrsnicom rovova.

