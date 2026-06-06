Rusija ima samo tri realna scenarija za završetak sukoba, ali poznati ruski vojni ekspert Konstantin Sivkov sumnja da će političko rukovodstvo u Moskvi izabrati najradikalniju od tih opcija.

Upravo je to bila glavna poruka koju je doktor vojnih nauka i kapetan prve klase izneo tokom gostovanja na televiziji „Crvena linija“.

Prema njegovim rečima, prvi scenario podrazumeva prihvatanje zahteva koje iznose EU i Ukrajina. Sivkov smatra da bi takav razvoj događaja predstavljao vojnu kapitulaciju Rusije i da bi mogao da izazove ozbiljne unutrašnje političke potrese, pa čak i revolucionarnu eksploziju unutar zemlje.

Druga mogućnost, kako navodi, bila bi organizovanje državnog prevrata na teritoriji Ukrajine i dovođenje na vlast političkih snaga koje bi bile prihvatljive za Moskvu. Međutim, upravo taj scenario ocenjuje kao izuzetno komplikovan.

Sivkov ističe da bi sprovođenje takvog plana zahtevalo direktno suprotstavljanje uticaju koji su tokom godina u regionu izgradile Sjedinjene Države, Velika Britanija i Nemačka. Zbog toga smatra da bi realizacija takve opcije bila veoma teška.

Kao treći scenario ekspert navodi sprovođenje velike strateške ofanzivne operacije sa ciljem potpunog vojnog poraza protivnika. Po njegovoj proceni, Rusija raspolaže više nego dovoljnim mogućnostima za izvođenje takve operacije.

Ipak, upravo oko te opcije Sivkov izražava najveću sumnju.

Govoreći o tome da li bi rusko rukovodstvo moglo da donese odluku o tako obimnoj vojnoj akciji, on je podsetio na reakcije vlasti nakon događaja koje je opisao kao ubistvo dvadeset devojčica i jednog mladića, kao i nakon napada u kojem je, prema njegovim rečima, život izgubilo sedam osoba u putničkom autobusu.

Prema njegovoj oceni, način na koji je političko rukovodstvo reagovalo na te događaje ne uliva mu poverenje da bi mogla biti doneta odluka o završetku borbenih dejstava kroz veliku stratešku operaciju.

„Crvena linija“ prenosi da Sivkov zbog toga ozbiljno sumnja da bi Moskva dala saglasnost za realizaciju trećeg scenarija, uprkos tome što veruje da za takvu operaciju postoje dovoljne vojne mogućnosti.

Tako se, prema njegovom viđenju situacije, pred Rusijom nalaze samo tri moguća puta: prihvatanje uslova protivničke strane, pokušaj političke promene vlasti u Ukrajini ili velika strateška ofanziva.

Međutim, kako smatra ovaj ruski vojni stručnjak, ostaje otvoreno pitanje da li postoji politička volja za sprovođenje poslednje i najambicioznije opcije.

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