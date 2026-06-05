Ruski predsednik Vladimir Putin ponovo je izazvao pažnju javnosti izjavama na račun ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog, ovog puta osvrnuvši se na njegovo jevrejsko poreklo i porodičnu istoriju.

Govoreći o sukobu u Ukrajini, Putin je istakao da je deda Volodimira Zelenskog kao Jevrej učestvovao u borbi protiv nacista tokom Drugog svetskog rata, ocenivši da bi bio zgrožen današnjim političkim potezima svog unuka.

Putin: Deda mu se sigurno prevrće u grobu

Ruski lider je tokom obraćanja ponovio svoje ranije tvrdnje o vezama dela ukrajinskog političkog establišmenta sa ideologijama i pokretima koje Moskva kritikuje još od početka sukoba.

– I aktuelni vođa kijevskog režima to radi. I on je Jevrej. Zapamtite, njegov deda se borio protiv nacista. Mislim da se sada prevrće u grobu – rekao je Putin.

Tom izjavom ruski predsednik aludirao je na to da bi deda ukrajinskog lidera bio nezadovoljan politikom koju danas vodi Kijev.

Zelenski poslao otvoreno pismo Putinu

Putinove izjave dolaze samo dan nakon što je predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski uputio otvoreno pismo ruskom lideru, pozivajući ga na direktne pregovore radi okončanja rata.

U pismu je predložio potpuni prekid vatre tokom trajanja pregovaračkog procesa, navodeći da je takva praksa uobičajena u mirovnim inicijativama širom sveta.

Prema njegovom predlogu, sastanak bi mogao da bude održan u neutralnoj državi.

Predložene Švajcarska, Turska ili arapske zemlje

Zelenski je kao moguće lokacije za razgovore naveo Švajcarsku, Tursku ili neku od arapskih država koje imaju iskustva u posredovanju između sukobljenih strana.

Ukrajinski predsednik ocenio je da je direktan dijalog lidera neophodan kako bi se otvorio put ka mogućem političkom rešenju sukoba koji traje više od četiri godine.

Moskva i Kijev i dalje daleko od dogovora

Iako obe strane poslednjih dana sve češće govore o pregovorima, njihove pozicije i dalje ostaju veoma udaljene.

Dok Kijev insistira na prekidu vatre i direktnim razgovorima lidera, Moskva poručuje da su za trajni sporazum potrebne dugoročne garancije i rešenja koja će, kako navode ruski zvaničnici, obezbediti stabilnost u budućnosti.

Putinova najnovija izjava pokazuje da su političke tenzije između dve strane i dalje veoma visoke, uprkos sve češćim pozivima na dijalog.