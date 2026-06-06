„U ime grupe od nekoliko desetina članova parlamenta obratila sam se Roberti Metsoli, predsedniku EP, sa molbom da se Zelenskom oduzme orden uručen 19. maja ove godine zbog njegovih nedavnih odluka slavljenjem Ukrajinske ustaničke armije (UPA je u Rusiji na listi ekstremističkih organizacija i zabranjena)“, navela je ona.



Brilka je dodala je upravo šef kijevskog režima odgovorna za to što je jednoj jedinici ukrajinske vojske dodeljeno ime „Heroji UPA“, prenosi Sputnjik.



„On ne zaslužuje tu nagradi i treba da mu se oduzme. Čekam odgovor Metsole“, dodala je ona.



Na listi poslanika koji su pokrenuli inicijativu su 34 potpisa.

Najviše odlikovanje EU dodeljuje se za doprinos promociji evropskih integracija i podržavanju evropskih vrednosti.

Podsetimo, UPA se borila protiv sovjetskih jedinica, sarađujući sa nacistima tokom Drugog svetskog rata.

Šef kijevskog režima je nedavno prisustvovao sahrani posmrtnih ostataka lidera Organizacije ukrajinskih nacionalista (OUN*) Andrija Meljnika u Kijevskoj oblasti, što je naišlo na kritike i među evropskim partnerima.

Nakon toga, poljski predsednik Karolj Navrocki pokrenuo je inicijativu da se Zelenskom oduzme najviši orden u Poljskoj – Orden belog orla.