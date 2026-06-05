Foto: EPA | Bivši gospodar života i smrti u Crnoj Gori, Milo Đukanović

Ukrajinske jedinice dronova izvele su niz uspešnih napada na aerodrom Donjeck, pravdajući taj čin time da su Rusi planirali od tog prostora napraviti vojnu bazu.

- 14. puk USF-a „sistematski uništava neprijateljsku infrastrukturu, čineći rad aerodroma nemogućim - saopštila je vojska.

Ruske snage pretvorile su, navodno, aerodrom Donjeck u stratešku lansirnu rampu za bespilotne letelice tipa Šahed, jeftine, ali smrtonosne dronove za napad koje Rusija šalje na stotine.

Njima upravlja ruska elitna jedinica dronova Rubikon, koja je bazirana na aerodromu.