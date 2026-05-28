Generalni direktor Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA) Rafael Grosi izrazio je ozbiljnu zabrinutost nakon što je došlo do prekida komunikacija sa nuklearnom elektranom Zaporožje, najvećom nuklearkom u Evropi.

Kako je saopštila IAEA, zbog oštećenja infrastrukture za internet i mobilne veze u Energodaru, gradu u čijoj se blizini nalazi elektrana, eksperti Agencije satima nisu mogli da stupe u kontakt sa timovima koji rade u postrojenju.

- Tokom više sati nismo uspeli da kontaktiramo naše eksperte koji su tamo, a nuklearka nije imala komunikaciju sa spoljnim svetom preko uobičajenih kanala - upozorio je Grosi.

Prema podacima IAEA, elektrana je u sredu bila bez mobilne i internet mreže gotovo 12 sati, što predstavlja najduži prekid komunikacija od početka rata između Rusije i Ukrajine.

Situacija je dodatno eskalirala nakon masovnog napada na Energodar tokom kojeg je zabeleženo više od 50 eksplozija.

Prema dostupnim informacijama, ukrajinske snage koristile su dronove i teške bespilotne letelice, a mete su bili komunikacioni tornjevi, transportna infrastruktura i vozila koja koriste zaposleni u nuklearnoj elektrani.

Samo nekoliko dana ranije, 25. maja, prijavljen je još jedan veliki napad na područje oko elektrane, kada su gađani objekti komunikacione infrastrukture i vozilo koje je prevozilo radnike nuklearke.

Iako tada nije bilo žrtava, novi incident dodatno je pojačao strahovanja zbog bezbednosti postrojenja koje se nalazi usred ratne zone.

Zaporoška nuklearna elektrana ima šest reaktora tipa VVER-1000 i smatra se najvećim nuklearnim kompleksom u Evropi.

Elektrana ne proizvodi struju još od septembra 2022. godine, a svih šest reaktora nalazi se u režimu hladnog gašenja.

Postrojenje je pod ruskom kontrolom od početka sukoba, dok obe strane nastavljaju da se međusobno optužuju za napade na područje oko nuklearke.

Stručnjaci već dugo upozoravaju da bi svaki ozbiljniji incident u Zaporožju mogao da izazove katastrofu nesagledivih razmera za čitavu Evropu.