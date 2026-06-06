(M.V.)

U Hramu Svetog Save održan moleban za ispraćaj Časnog pojasa, služe Porfirije i Jefrem

Patrijarh srpski Porfirije služio je moleban u Hramu Svetog Save, zajedno sa igumanom manastira Vatoped arhimandritom Jefremom, nakon čega će Časni pojas Presvete Bogorodice biti ispraćen ka aerodromu, odakle će avionom biti vraćen u Vatoped na Svetoj Gori.

Moleban je započeo spuštanjem svetinje sa postolja na kom se nalazio od sinoć. Molebanu prisustvuju ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić, ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski i ministar bez portfelja Nenad Popović.

Svečani ispraćaj je organizovan uz najviše crkvene i državne počasti uz učešće Garde Vojske Srbije, orkestra Ministarstva unutrašnjih poslova, folklornih društava, horova, bogoslova i drugih. Jutros je u Hramu Svetog Save patrijarh srpski Porfirije u prisustvu velikog broja vernika služio liturgiju povodom ispraćaja Časnog pojasa Presvete Bogorodice kada je istakao da će, iako ta svetinja danas napušta Beograd, ostati blagoslov koji je taj pojas doneo našem narodu.

"Časni pojas Presveta Bogorodice, vraća se u Svetu Goru i u sveštenu Svetogorsku obitelj manastira Vatopeda, ali mi znamo da blagoslov koji nam je taj pojas doneo ne odlazi od nas. Ono što smo svi primili verom, molitvom i pokajanjem ostaje u našim srcima, u našem biću, kao neprocenjivi neprolazni dar Božiji", rekao je patrijarh tokom svoje besede.

Porfirije je rekao da su pojedinci pokušali da sociološkim, političkim i psihološkim teorijama objasne kakva je to sila pokrenula stotine hiljada ljudi da dođu i da satima čekaju da se poklone svetinji.

"Svako od njih je možda i prepoznao i pogodio poneki spoljašnji aspekt ovog našeg svetog sabiranja, ali suština ostaje dublja od svakog spoljašnjeg objašnjavanja. Suština ostaje nesvatljiva i nerazumljiva samo golom logikom ovoga sveta i samo našim ljudskim načinom, jer ovde se ne radi o fenomenu koji može do kraja da se razume statistikom, logikom ili matematičkim formulama. Ovde je reč o veri, a vera je uvek veća od onoga što možemo izmeriti i izračunati. Ona je šira od našeg razuma, dublja od naših osećanja i uzvišenija od svega što možemo videti golim okom i što možemo dotići svojom rukom", objasnio je patrijarh.

Kako je rekao, vera ne odbacuje razum, ali sve preobražava i uzdiže u duhovnu sferu postojanja, gde važi drugačija logika i postoje drugi zakoni.

"Vera ne obuhvata samo jedan deo našega bića, nego obuhvata čitavog našeg čoveka, i naš um i naše srce i dušu i telo. Vera je, u krajnjoj liniji, sinonim ili druga strana ljubavi, a tamo gde postoji ljubav, nije dovoljna samo logika ovoga sveta, jer ljubav se ne dokazuje argumentima isključivo. Ona je tajna, ona se živi, ona je iskustvo, ona je odnos, ona je susret i zajednica. Tako je isto i sa verom. Vera je živo iskustvo naše zajednice sa Bogom, a vera i ljubav zajedno rađaju znanje", naglasio je patrijarh.

Časnom pojasu poklonilo se 916.825 vernika od Spasovdana do danas u 14 sati

Pojasu Presvete Bogorodice izloženom u Hramu Svetog Save na Vračaru, od Spasovdana 21. maja do danas u 14 sati, poklonilo se 916.825 vernika, rečeno je Tanjugu u SPC.

Patrijarh srpski Porfirije služio je moleban u Hramu Svetog Save, zajedno sa igumanom manastira Vatoped arhimandritom Jefremom, nakon čega je, oko 14.45 sati, počeo ispraćaj Časnog pojasa Presvete Bogorodice ka aerodromu, odakle će avionom biti vraćen u Vatoped na Svetoj Gori.

Svečani ispraćaj je organizovan uz najviše crkvene i državne počasti uz učešće Garde Vojske Srbije, orkestra Ministarstva unutrašnjih poslova, folklornih društava, horova, bogoslova i drugih.

Sve je spremno za ispraćaj pojasa

Ispred Hrama Svetog Save sve je spremno za svečani ispraćaj Pojasa Presvete Bogorodice koji je u Beogradu bio od 20. maja.

U 14 časova biće služen moleban i ispraćena jedna od najvećih hrišćanskih svetinja u carsku lavru manastir Vatoped na Svetoj Gori.

Svečani ispraćaj će, uz najviše crkvene i državne počasti, uslediti posle molebana, uz učešće Garde Vojske Srbije, orkestra Ministarstva unutrašnjih poslova, folklornih društava, horova, bogoslova i drugih.

U čast svetinje sa Svete Gore, jutros u 9 časova održana je Liturgija koja je trajala sve do 11 časova, nakon čega su se prisutni vernici pričešćivali. Liturgiju je služio Patrijarh srpski gospodin Porfirije.

Svetinja izneta iz Hrama Svetog Save



Časni pojas Presvete Bogorodice iznet je iz Hrama Svetog Save u Beogradu, čime je započet svečani ispraćaj ove velike hrišćanske svetinje ka Svetoj Gori. Patrijarh srpski Porfirije predvodio je litiju i povorku vernika i sveštenstva, dok će svetinja uz najviše crkvene i državne počasti biti ispraćena ka aerodromu "Nikola Tesla", odakle se vraća u manastir Vatoped.

Beseda patrijarha Porfirija



Patrijarh Porfirije se obratio vernicima na kraju molebana, nazvavši verni narod u Hramu decom Svetosavlja.



- Srca naša dišu duhom ljubavi. Imali smo ovih dana blagoslov koji nismo očekivali, i blagoslov koji se ne može iskazati običnim ljudskim jezikom i rečima. Taj blagoslov je ljubav Božija u odnosu na nas. I nas slabih i nemoćnih, naša ljubav u odnosu na Njega. Ali ljubav koja se prostire na čitavu tvorevinu Božiju, i ljubav za koju znamo da postoji među nama - rekao je patrijarh Porfirije.

On je rekao da je zalog i zadatak da ta ljubav ostane među nama.



- Majka Božija mora biti naš najuzvišeniji i najbolji mogući primer za ugled, jer je ona i naša zaštitnica. Činite kako vam kaže Gospod Hristos, sin njen i Bog naš, da to bude naš pravac i smernica. Danas nemamo reči kojima možemo da iskažemo blagodarnost, i večni smo dužnici ljubavi Božijoj i Presvetoj Bogorodici. Ljubav igumana Svete Svetogorske obitelji Vatopedske, koja se mnogostruko i na mnogo načina pokazivala i u naša vremena, ali i još više u prošlosti od Svetog Save na ovamo. Mi nismo ništa drugo nego duhovna deca manastira Vatopeda. To je mesto gde je Bog zasadio koren iz kog je izniklo stablo koje je donelo ogromne duhovne plodove koji se zovu srpski narod i Srpska pravoslavna crkva - istakao je poglavar SPC.

Dodaje da je ogromna i večna zahvalnost u ime čitavog našeg naroda i crkve ocu arhimandritu Jefremu i bratstvu Vatopeda.





- Za ljubav, podršku i veru, što postoje i trude se da budu ljudi Božiji u najboljem smislu te reči. Ostaje nam da se molimo, jedni za druge, i za bratstvo Vatopeda - kazao je on.

Više od 800.000 građana se poklonilo svetinji

Tokom Liturgije građani koji su dolazili i dalje su mogli da prolaze ispod Pojasa

Svečani ispraćaj će, uz najviše crkvene i državne počasti, uslediti nakon molebana. Patrijarh Porfirije pozvao je vernike da prisustvuju svečanom ispraćaju. U 14 časova biće služen moleban, kada će biti ispraćena jedna od najvećih hrišćanskih svetinja u carsku lavru manastir Vatoped na Svetoj Gori.

Pojas je prvobitno trebalo da bude svečano ispraćen na aerodroma odmah nakon liturgije, ali je odlučeno da ispraćaj počne posle molebana u Hramu Svetog Save.

Pripreme za svečani ispraćaj su obavljene po blagoslovu patrijarha srpskog Porfirija, a uz saglasnost visokoprepodobnog arhimandrita Jefrema, igumana manastira Vatoped.

Patrijarh Porfirije, uz sasluženje arhijereja, arhimandrita Jefrema sa sveštenomonasima manastira Vatoped i domaćim sveštetenstvom, služio je od 9 časova u Hramu Svetog Save na Vračaru Svetu liturgiju.

SPC je pozvala verni narod, sveštenstvo i monaštvo da "uzmu molitveno učešće u ovoj istorijskoj duhovnoj svečanosti".

"Dođimo u naš zavetni hram na Vračaru da dostojno ispratimo veliku svetinju i visokoprepodobnog igumana vatopedskog Jefrema i njegovo sveto bratstvo", navodi se u pozivu.

Svečani ispraćaj će, uz najviše crkvene i državne počasti, uslediti posle liturgije i akatista Presvetoj Bogorodici, uz učešće Garde Vojske Srbije, orkestra Ministarstva unutrašnjih poslova, folklornih društava, horova...

Pojas je podignut na postolje unutar Svetosavskog hrama kako bi poklonici mogli da, prolazeći ispod ove svetinje, dobiju blagoslov.

Od 20. maja, kada je donet u Beograd, poklonilo mu se više od 800.000 ljudi.

Zbog velikog interesovanja vernika, boravak ove relikvije u Srbiji produžen je dva puta na inicijativu patrijarha Porfirija. Vernici su čekali više sati kako bi ga celivali.

Časni pojas Presvete Bogorodice stigao je u Beograd 20. maja, povodom obeležavanja Spasovdana, kada se našao na čelu Spasovdanske litije.