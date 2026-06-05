Rusija čini sve da obezbedi svoju teritoriju, jača sisteme protivvazdušne odbrane i unapređuje svoje oružje, izjavio je Vladimir Putin na plenarnoj sednici na Međunarodnom ekonomskom forumu u Sankt Peterburgu.

-Što se tiče novih načina i sredstava vođenja oružane borbe – oni se stalno pojavljuju, a međunarodna zajednica stalno pokušava da reaguje na to. Na primer, odluka da se ne primenjuju pešadijske mine. Ali, nažalost, mnoge zemlje napuštaju te dogovore. Vidimo kako zapadne zemlje snabdevaju ukrajinsku vojsku, između ostalog i ovim vidom oružja. Što se tiče savremenih sredstava, poput bespilotne avijacije. Nažalost, to je nova realnost, naveo je Putin.

Bespilotni sistemi uglavnom u Ukrajinu dolaze iz zapadnih zemalja, a zatim se tamo bave sklapanjem, primetio je Putin.

-Pokušavaju nešto da razrade sami, ali malo u čemu uspevaju. Kako na to možemo i treba da reagujemo? Kao što sam juče govorio predstavnicima medija, treba da jačamo naše sisteme PVO i da uradimo sve kako bismo obezbedili teritoriju Ruske Federacije, rekao je Putin.

Kako je naglasio, u Rusija to i radi.

-Želim da naglasim da, za razliku od Oružanih snaga Ukrajine, Rusija poseduje ceo skup sredstava koji je neophodan za razvoj na sopstvenoj bazi. To je potencijal resursa, to je naučni i obrazovni potencijal, kadrovi, industrija i mogućnost da realizuje sve planove koje postavlja pred sobom Ruska Federacija, industrija i odbrana, naglasio je šef države.

Ukrajina nema sopstvenu proizvodnju oružja kao što ima Rusija, istakao je predsednik.

-To je hipersonično oružje, krstareće rakete... to je niz drugih sredstava koje nemaju druge zemlje. Na primer, oružje srednjeg dometa kao što je 'orešnik'. Razvijamo i drugo oružje, rekao je Putin.

(rt.rs)