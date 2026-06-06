Rusija navodno razmatra mogućnost snažnih odmazdnih udara nakon napada koji su izvedeni na pomorske objekte i ratne brodove u području Sankt Peterburga, piše grčki portal Pronjuz.

Kako ističe grčki ove informacije nisu zvanično potvrđene od strane ruskog Ministarstva odbrane, ali ih prenose izvori koji se bave analizom podataka i ukazuju na pojačanu vojnu aktivnost i redefinisanje mogućih ciljeva.

Prema istim izvorima, u fokusu mogućih ruskih operativnih odgovora mogli bi se naći Odesa, Sumi i Harkov, gradovi koji od početka rata predstavljaju područja visokih vojnih tenzija.

Takođe, razmatraju se ciljane raketne operacije usmerene na infrastrukturu od strateškog značaja, dodaje grčki portal.

Kako se napominje, ovi događaji uklapaju se u širi kontekst eskalacije nedavnih vojnih aktivnosti u Crnom moru, dok je Kijev u stanju povišene pripravnosti i obaveštava građane o mogućem snažnom talasu raketnih i napada bespilotnim letelicama iz Rusije.

Otkazana pretnja od dronova u Sankt Peterburgu

Pretnja od dronova u Sankt Peterburgu je otkazana, objavio je danas zvanični gradski kanal za javno uzbunjivanje.

"Pretnja bespilotnih letelica u Sankt Peterburgu je otkazana", navodi se u saopštenju, objavljenom na platformi Maks, prenosi RIA Novosti.

Takođe, kako je saopštila Rosavijacija, ukinuta su i privremena ograničenja dolazaka i odlazaka aviona na aerodromu Pulkovo, prethodno uvedena radi bezbednosti letova.

Ranije danas, gubernator Sankt Peterburga Aleksandar Beglov objavio je da je taj grad bio na meti masovnog napada dronova.

Beglov je jutros pozvao stanovnike da ostanu kod kuće i izbegavaju izlazak napolje.

Aerodrom Pulkovo bio je zatvoren za sletanja i poletanja aviona.

Guverner Lenjingradske oblasti Aleksandar Drozdenko je objavio da je uništeno 86 dronova.

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