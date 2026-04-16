Izgledi za dogovor: Trampova administracija se oseća „dobro u pogledu izgleda za dogovor“ sa Iranom, saopštila je Bela kuća, napominjući da bi potencijalna druga runda razgovora verovatno bila održana u Pakistanu. Iranski ministar spoljnih poslova rekao je da Teheran ostaje posvećen promociji mira nakon sastanka sa pakistanskim vojnim šefom — ključnim posrednikom.

• Američka blokada: Iranska vojska je zapretila zabranom plovidbe u Crvenom moru ako SAD nastave blokadu iranskih luka. Centralna komanda SAD je saopštila da je blokada „potpuno zaustavila“ ekonomsku pomorsku trgovinu Teherana, dok su iranski mediji izvestili da su četiri broda putovala u i iz zemlje.

• Izraelsko-libanski razgovori: Izraelski bezbednosni kabinet se sastao kako bi razgovarao o mogućem prekidu vatre u Libanu dok je IDF nastavila bombardovanje usmereno na Hezbolah koji podržava Iran.

Prekid vatre objavljen bez odobrenja Izraela?

Prekid vatre između Libana i Izraela koji je ranije danas objavio predsednik SAD Donald Tramp objavljen je bez izraelskog odobrenja, javlja izraelski novinar Amičaj Stajn.

TRAMP OBJAVIO: Dogovoren prekid vatre Izraela i Libana!



Predsednik SAD Donald Tramp upravo je na društvenoj mreži Truth Social objavio da je dogovoren prekid vatre između Izraela i Libana.

Devetoro poginulih u napadima u Libanu

Libansko ministarstvo zdravlja saopštilo je da je devet ljudi ubijeno, a šest ranjeno u izraelskim vazdušnim napadima na lokaciju al-Šahabija u okrugu Tir tokom dva dana. U saopštenju se navodi da je pet ljudi poginulo u napadu 15. aprila, uključujući jednog bolničara, a šest drugih je povređeno. U odvojenom napadu 16. aprila poginule su još četiri osobe.

Vojsci izdato naređenje; Gotovo je?

Izraelskoj vojsci danas je naloženo da započne pripreme za potencijalni prekid vatre u Libanu, preneli su vojni zvaničnici za izraelski dnevni list „Harec“.

Izraelski ministar preti Iranu

Izraelski ministar Izrael Kac upozorio je Teheran da mora da bira "između mosta ka budućnosti i ponora izolacije i uništenja". Dodao je da ako Iran izabere ovo drugo, "brzo će otkriti da su mete koje još nismo pogodili još bolnije od onih koje smo već pogodili". Kac je nastojao da prikaže izraelsku kampanju protiv Hezbolaha u Libanu kao deo šireg sukoba sa Iranom.

Iran izvezao 9 miliona barela sirove nafte

Iran je izvezao 9 miliona barela sirove nafte iz Omanskog zaliva od američke blokade, a dodatnih 2 miliona barela je otišlo pre tri dana, po podacima sajta TankerTrackers. Izuzeće od sankcija za iransku naftu važi do 19. aprila, što je možda jedan od razloga zašto SAD ne zabranjuju plovidbu ovim brodovima.

Britanski paket za Izrael zaplenjen u Belgiji

Dve pošiljke vojnih komponenti iz Velike Britanije namenjenih Izraelu zaplenjene su u Belgiji, koja je zabranila avionima koji prevoze vojnu opremu za Izrael da se zaustavljaju u zemlji ili koriste njen vazdušni prostor. Prošlog meseca, britanski novinski veb-sajt Declassified, belgijska nevladina organizacija Vredesactie, irski novinski veb-sajt The Ditch i Palestinski omladinski pokret upozorili su vlasti u Briselu na pošiljku koja putuje iz Velike Britanije u Izrael preko aerodroma u Liježu. Pošiljke su napustile Veliku Britaniju 23. marta i zaplenjene su na aerodromu u Liježu u Belgiji 24. marta. Pretražio ih je specijalizovani inženjer koji je pronašao "sisteme za kontrolu vatre i rezervne delove za vojne avione", koji nisu bili pravilno deklarisani.

Libanski predsednik odbio razgovor s Netanjahuom

Libanski predsednik Džozef Aun odbio je poziv izraelskog premijera Benjamina Netanjahua za razgovor, nakon što je američki predsednik Donald Tramp predložio istorijski susret. Aun je poručio da Liban ne pristaje na pregovore dok ne bude postignuto primirje između Izraela i Hezbolaha.

Najmanje 11 osoba poginulo u izraelskim napadima na jugu Libana

Najmanje 11 osoba, uključujući žene i decu, poginulo je, a desetine su ranjene u današnjim izraelskim napadima na jugu Libana, saopštilo je libansko Ministarstvo zdravlja. Libanska državna novinska agencija (NNA) javila je da je Izrael danas izvršio nekoliko udara na južni Liban, uključujući jedan u blizini sela Kasmija, u kojem je ranjeno 15 ljudi. Visoki libanski bezbednosni zvaničnik rekao je ranije danas za Rojters da je poslednji most koji povezuje južni Liban sa ostatkom zemlje uništen u izraelskom napadu. Zvaničnik je naveo da je taj most toliko oštećen u izraelskom napadu da ne postoji mogućnost da bude popravljen. Skaj njuz navodi da je reč o mostu Al-Kasimija. Izraelski mediji preneli su da bezbednosni kabinet Izraela razmatra jednonedeljno primirje u Libanu zbog pritiska Sjedinjenih Američkih Država, ali i da je izraelska vojska od jutros nastavila da gađa ciljeve militantne grupe Hezbolah na jugu Libana.

Iranski vojni savetnik ajatolaha: Sistemi spremni da potope američke brodove

Vojni savetnik iranskog vrhovnog lidera Mohsen Rezaei izjavio je da su iranski lansirni sistemi spremni da pogode američke ratne brodove i "potope ih". Rezaei, koji je i član Saveta za procenu svrsishodnosti, u televizijskom intervjuu je poručio da Iran može da pojača vojni pritisak na svoje protivnike i da će, kako je naveo, svaki pokušaj pomorske blokade Irana biti "neuspešan", preneo je portal "Press TV". On je posebno komentarisao potencijalne američke poteze u regionu Persijskog zaliva i Ormuskog moreuza, strateški važnog prolaza kroz koji prolazi veliki deo svetske trgovine naftom. Zvaničnik je takođe tvrdio da Iran raspolaže "neiskorišćenim kapacitetima" za odgovor na američke vojne aktivnosti i ponovio optužbe da su SAD i Izrael vodili ofanzivne operacije protiv Irana, uključujući i sukobe koji su usledili nakon februarskog rata. Rezaei je naglasio i da produženje prekida vatre nije nužno u interesu Irana i da bi svaki budući sporazum morao da uključi, kako je rekao, priznanje iranskih uslova i međunarodnu potvrdu u Ujedinjenim nacijama. U istom kontekstu, pomenuti su i pregovori između SAD i Irana koji su, uz posredovanje Pakistana, održani u Islamabadu, ali bez konačnog dogovora o okončanju sukoba.

Kina poziva Iran na obnavljanje plovidbe u Ormuskom moreuzu Kineski ministar spoljnih poslova Vang Ji pozvao je iranskog kolegu Abasa Arakčija da uloži napore kako bi se obnovila normalna plovidba kroz Ormuski moreuz, saopštilo je kinesko Ministarstvo spoljnih poslova nakon telefonskog razgovora dvojice zvaničnika.

Vang je naveo da bi suverenitet i bezbednost Irana u Ormuskom moreuzu trebalo da budu poštovani i zaštićeni, ali je dodao da sloboda i bezbednost plovidbe kroz taj plovni put takođe moraju da budu garantovane. Prema njegovim rečima, obnavljanje normalnog saobraćaja kroz moreuz predstavlja zajednički interes međunarodne zajednice.

Iran upozorava na "opasne posledice" američkih poteza u Persijskom zalivu

Iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakči upozorio je na "opasne posledice" američkih stavova i akcija usmerenih na Persijski zaliv i Ormuski moreuz.

Arakči je tokom telefonskog razgovora sa kineskim kolegom Vang Jijem rekao da bi, kako je naveo, "provokativne akcije" Sjedinjenih Američkih Država dodatno zakomplikovale situaciju u regionu, aludirajući na pokušaje Vašingtona da uspostavi, kako to naziva, "pomorsku blokadu" Irana i utiče na brodski saobraćaj kroz moreuz, preneo je portal "Pres TV".

U razgovoru sa kineskim zvaničnikom, iranski ministar je izneo i najnovija regionalna dešavanja nakon što su Sjedinjene Američke Države objavile dvonedeljno zatišje u napadima na Iran.

Predsednik SAD Donald Tramp je rekao da predlog od 10 tačaka koji je izneo Iran predstavlja "upotrebljivu osnovu za pregovore".

Ipak, nakon razgovora o prekidu vatre održanih u Islamabadu, Teheran je izrazio žaljenje da su, kako navodi, "prekomerni zahtevi" Vašingtona sprečili uspeh pregovora.

Iranski zvaničnici su istakli da je potpuni prekid svih oblika napada protiv zemlje "ključni" uslov Islamske Republike.

Arakči je u razgovoru takođe zahvalio Kini i Rusiji na odluci da se suprotstave, kako je naveo, "nerazumnom" i jednostranom nacrtu rezolucije u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija o regionalnoj situaciji.

Kina i Rusija su 7. aprila uložile veto na rezoluciju Saveta bezbednosti UN kojom se Iran poziva da ponovo otvori Ormuski moreuz, koji je Teheran zatvorio za, kako navodi, "neprijateljske zemlje i njihove saveznike nakon najnovijeg talasa američkih i izraelskih napada".

Arakči je ocenio da je protivljenje Pekinga i Moskve pomoglo da se spreči dalja eskalacija tenzija u regionu. Kineski ministar spoljnih poslova Vang Ji pohvalio je "otpornost" iranskog naroda tokom sukoba i naglasio spremnost Pekinga da pomogne naporima za unapređenje diplomatije i okončanje krize.

Tramp: Danas pregovori lidera Izraela i Libana

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da će danas biti održani pregovori između Izraela i Libana o primirju.

On je na svojoj društvenoj mreži Trut napisao da će pregovori biti obavljeni između lidera dve zemlje.