U ruskom napadu dronovima na Zaporožje poginula je žena stara 74 godine, koja je u trenutku udara radila u kiosku u blizini autobuske stanice. Ovu informaciju saopštio je šef Zaporoške oblasne vojne administracije Ivan Fedorov.

Prema njegovim rečima, nastradala je prodavačica koja se nalazila na svom radnom mestu kada je došlo do napada. Fedorov je putem Telegrama naveo detalje o incidentu, dok je vest prenela agencija Ukrinform.

Ranije je Zaporoška oblasna vojna administracija objavila da je ruski dron pogodio transportno stajalište, što je izazvalo požar na licu mesta.

U napadu su oštećeni brojni objekti i infrastruktura, uključujući:

parking prostor

poslovni objekat

autobusku stanicu

okolne stambene zgrade

kiosk u kojem je žena radila

Požari koji su izbili nakon udara u međuvremenu su lokalizovani i ugašeni.

Takođe je ranije izvešteno da je tokom noćnog napada na Zaporožje došlo do požara u jednoj stambenoj zoni, što dodatno potvrđuje razmere štete izazvane ovim napadom.