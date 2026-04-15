Predsednik Mađarske Tamaš Šuljok primio je jutros budućeg premijera i lidera Tise Petera Mađara u dvorcu Šandor kako bi razgovarali o detaljima smene vlasti. Tokom sastanka Mađar je objavio snimak sa terase na kojem se vidi ni manje ni više nego odlazeći premijer Viktor Orban.

Mađar je sa Šuljokom posmatrao panoramu Dunava, kad je na susednoj terasi primetio odlazećeg premijera, piše Klubradio.hu.

“Život je najveći reditelj. Dok je predsednik republike upravo pokazivao svoju kancelariju iz koje će uskoro otići, primetio sam odlazećeg premijera na susednoj terasi“, napisao je na “Fejsbuku” Mađar, kojeg je pratila njegova sopstvena video ekipa.

Mađar je takođe pozvao svoje pratioce da učestvuju u igri pogađanja: “Šta mislite šta čita Viktor Orban?”. Među ponuđenim odgovorima su:

Oproštajni govor

“Nacionalni sport”

Današnja izjava američkog predsednika Donalda Trampa.

Šta je bilo na sastanku Mađara i Šuljoka

Predsednik Mađarske saopštio je da će na konstitutivnoj sednici parlamenta predložiti Mađara za premijera, nakon što je njegova stranka osvojila najviše poslaničkih mandata na izborima. Šuljok se sastao danas sa Mađarom, koji je od njega zatražio ostavku.

"Tamaš Šuljok nije dostojan da predstavlja jedinstvo mađarske nacije. On nije podoban da bude čuvar zakonitosti. Nije podoban da bude moralni autoritet niti uzor drugima", napisao je Mađar na "X", iznad fotografije sa predsednikom Mađarske.

Dodao je da "nakon formiranja nove vlade, Šuljok mora odmah da napusti funkciju."

