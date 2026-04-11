Rusija je napala Odesu pre početka uskršnjeg primirja, pri čemu je nastradalo dvoje ljudi, saopštile su lokalne vlasti. Od 16 časova do kraja nedelje 12. aprila na Vaskrs, u Ukrajini će biti na snazi primirje, prema odluci vrhovnog komandanta Rusije Vladimira Putina.

Stupilo na snagu uskršnje primirje u ratu u Ukrajini koje je proglasio Putin Uskršnje primirje u ratu u Ukrajini, koje je proglasio predsednik Rusije Vladimir Putin stupilo je danas na snagu. Uskršnje primirje stupilo je na snagu u 16.00 sati po moskovskom, odnosno 15.00 sati po srednjeevropskom vremenu, a trajaće do kraja dana u nedelju. Putin je uskršnje primirje proglasio u četvrtak, a u saopštenju Kremlja je navedeno da Moskva očekuje da će ukrajinska strana slediti ruski primer u vezi sa uskršnjim primirjem. Ceo tekst možete pročitati OVDE.

Zelenski saopštio koliko se Ukrajinaca vratilo iz zarobljeništva

U okviru razmene iz ruskog zarobljeništva vraćeno je 175 ukrajinskih vojnika i sedam civila, potvrdio je predsednik Volodimir Zelenski na Telegramu.

"Naši ljudi se vraćaju kući. 175 vojnika. Vojnici Oružanih snaga, Nacionalne garde, graničari. Redovi, narednici i oficiri. I sedam civila", napisao je Zelenski.

Naveo je da su se vratili vojnici koji su branili domovinu u Mariupolju, u nuklearnoj elektrani Černobilj, na Donjeckom, Luganskom, Harkovskom, Hersonskom, Zaporoškom, Sumskom, Kijevskom i Kurskom pravcu. Među njima su i ranjenici. Većina njih je u zarobljeništvu od 2022. godine.

(Ukrinform)

Bombardovan Kramatorsk, najmanje desetoro ranjenih

Najmanje deset ljudi je ranjeno u ruskom bombardovanju Kramatorska, izvestilo je Donjecko regionalno tužilaštvo.

Navodi se da su ruske trupe bacile četiri FAB-250 na centar Kramatorska. Oštećeno je 17 visokih zgrada i civilna infrastruktura.

(Ukrinform)

Moskva objavila koliko se Rusa vratilo iz ukrajinskog zarobljeništva

Rusija je vratila 175 vojnika iz ukrajinskog zarobljeništva, a 175 ratnih zarobljenika iz ukrajinskih oružanih snaga je prebačeno u zamenu, saopštilo je rusko rusko Ministarstvo odbrane.

S ukrajinske teritorije vraćeno je i poslednjih sedam stanovnika Kurske oblasti, koje je Kijev nezakonito pritvorio.

(Izvestija)

Zelenski pred primirje: Spremni smo, znamo s kim imamo posla

Predsednik Volodimir Zelenski izjavio je da je, uprkos ruskim obećanjima o prekidu vatre, ukrajinska vojska spremna za svaki razvoj događaja na frontu i da će reagovati u skladu s tim.

"Odredili smo parametre našeg odgovora na moguća kršenja uslova prekida vatre od strane ruske vojske. Svi razumemo sa kim imamo posla. Ukrajina će poštovati režim tišine i delovaće isključivo ogledalno. Odsustvo ruskih udara na nebu, na kopnu i na moru značiće odsustvo naših odgovora", naglasio je Zelenski.

(Ukrajinska pravda)

Ukrajina napala rusko skladište nafte

Požar je izbio u skladištu nafte u Krimsku, u Krasnodarskoj pokrajini, u noći između 10. i 11. aprila, nakon što su ostaci drona pali na lokaciju, saopštile su lokalne vlasti.

Izveštava se da je požar izbio nakon noćnog napada i da je ugašen do jutra uz pomoć 29 vatrogasnih vozila.

Takođe se navodi da su ostaci bespilotnih letelica oštetili stambene zgrade i pali na prostorije neodređene kompanije, izazvavši još jedan požar.

Prema ukrajinskim Telegram kanalima, Krimskaja LPDS – linearna proizvodna dispečerska stanica u okviru ruskog naftovodnog sistema u vlasništvu Transnjefta – ponovo je napadnuta tokom noći.

"Moskva verovatno neće odobriti Kijevu dugoročni prekid vatre"

Moskva verovatno neće odobriti Kijevu dugoročni prekid vatre, izjavio je ambasador ruskog Ministarstva spoljnih poslova Rodion Mirošnik.

"Malo je verovatno da je u interesu Rusije da dozvoli Ukrajini da iskoristi dužu pauzu za pregrupisavanje, izgradnju utvrđenja, jačanje vojnih kapaciteta i pokretanje nove eskalacije", rekao je Mirošnik, prenosi agencija TASS.

Mirošnik je istakao da, trenutno, dan i po Kijevu neće značiti apsolutno ništa.

"Ali, bar ćemo pokušati da stvorimo uslove da ljudi normalno proslave najvažniji hrišćanski praznik", rekao je Mirošnik.

UN proglasile najsmrtonosnije oružje za civile u Ukrajini

Dronovi kratkog dometa postali su najsmrtonosnije oružje protiv ukrajinskih civila tokom proteklog meseca, navodi se u izveštaju Misije UN za posmatranje ljudskih prava u Ukrajini (HRMMU).

Napominje se da je u martu 2026. godine broj civilnih žrtava u Ukrajini povećan za 49 odsto u poređenju sa februarom. Tokom meseca, posmatrači su zabeležili najmanje 211 smrtnih slučajeva i još 1.206 povreda, što je najveća brojka od jula 2025. godine.

Prema rečima posmatrača, napadi oružjem dugog dometa (rakete i dronovi) ostali su glavni uzrok civilnih žrtava, čineći 36 odsto od ukupnog broja žrtava (61 poginulih i 448 ranjenih). Većina žrtava dogodila se u naseljenim područjima koja se nalaze daleko od linija fronta.

Ruski dronovi kratkog dometa ubili su 66 ljudi i ranili još 369. Dronovi ostaju glavna pretnja civilima u područjima blizu linije fronta.

Prema podacima UN, u Ukrajini je u prvom kvartalu 2026. godine poginulo 556 ljudi, a 2.731 je povređeno. Ove brojke su 20 odsto veće od brojki za isti period 2025. godine.

(Unijan)

Ukrajinu napalo 160 dronova

Protivvazdrušna odbrana neutralisale su tokom noći 133 od 160 dronova, saopštile su Vazduhoplovne snage Ukrajine.

(Ukrinform)

Rusi napali Odesu, ima poginulih i ranjenih

Dve osobe su poginule u Odesi u noćašnjem udaru dronova u stambeno naselje, a još dve povređene su u bolnici, objavio je Odeski MBA na Telegramu.

Navodi se da je značajna šteta pretrpela civilna infrastruktura: desetine privatnih i stambenih zgrada, studentski dom i zgrada vrtića. Prozori na zgradama su polomljeni, krovovi i fasade su oštećeni. Oštećeni su i ugostiteljski objekti.

Pogođeni su i infrastrukturni objekti.

(Ukrinform)