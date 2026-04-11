Goca Šaulić već sedam godina najveći hrišćanski praznik slavi u krugu porodice, ali bez supruga, pokojnog pevača Šabana Šaulića.

Sada je otkrila da Šaban nikada nije radio za Uskrs, te je ispričala deo njihove porodične tradicije.

-Na Vaskrs se uvek daruje, praznik je oduvek imao posebnu draž, uvek smo svi bili na okupu. Božić i Vaskrs su praznici za koje je porodica uvek bila zajedno, Šaban nikad nije radio. Sada praznici imaju neku drugu dimenziju, ali naravno da se radujemo svemu onome što dolazi. Posebno mi je drago što sam imala priliku da dečku Ognjenu uručim harmoniku koja je stigla ranije nego što je bilo predviđeno. Tako da eto, i on je imao razloga da se raduje. Takve stvari su nešto što ispunjava čoveka. Mislim da svaki čovek u svom životu, bez obzira koliko je uspešan, treba da pruži nekom drugom mogućnost da se i on razvija. Fondacija "Šaban Šaulić" ima privilegiju i mogućnost da mlade ljude pogura na neki način i da im učini budućnost srećnijom i lepšom - rekla je Goca i dodala:

-Praznici su jako važni. Porodica je osnova društva. Koliko god se kroz vreme nešto menjalo i ljudi možda nemaju toliko vremena da se bave decom i porodicom, i ja sam stalno u nekakvoj jurnjavi, taj tempo života je takav da svi jurimo i borimo se. Bitno je da je porodica u tom momentu na okupu. Kod nas su to bili i rođendani, naša slava, zimovanja, letovanja, naravno Božić i Vaskrs, to su datumi koji se ne propuštaju. I to je ono što i moja deca nose kroz svoje sećanje i prenose na svoju decu. Mi smo porodica koja je izuzetno vezana, to je nešto što oni nose sa kućnog praga i kroz svoj život dalje - naglasila je ona.

Prisetila se jednog od najlepših Vaskrsa koje je provela sa porodicom i prijateljima, ističući da im je praznik tada protekao u posebnoj atmosferi zajedništva i radosti. Takođe je otkrila kako su izgledali trenuci okupljanja u Čakovcu i kako su praznični običaji bili važan deo njihove porodične tradicije.

-Vaskrs koji smo proveli u Čakovcu. Odlučili smo da idemo na nekoliko dana. Želeli smo da naši prijatelji iz inostranstva i mi odemo baš tamo tog dana. Bio je to Vaskrs sa tridesetak naših najbližih prijatelja, porodicom, u nekoj drugoj atmosferi. Malo se i pevalo i jelo, svi su bili zadovoljni. Bile su i neke Šabanove kolege koje su, nažalost, pokojne. Bili smo sa dragim, bliskim ljudima, sa kojima smo hteli da provedemo taj radostan praznik. Najmlađi nemaju protekcije kada je kucanje jaja u pitanju - priznala je Šabanova udovica i dodala da najmlađi nemaju protekcije kada je kucanje jaja u pitanju.

-Trudimo se da bude fer igra, a Šaban je uvek imao tu sreću, uvek je znao da izabere jaje kako treba, malo čvršće - zaključila je za Kurir.

