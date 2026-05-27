Prema ocenama kineskih medija, Srbija je postala jedan od ključnih partnera Kine u regionu dok, kako navode, kineske investicije u Srbiji premašuju 7,2 milijarde evra, a ukupna vrednost infrastrukturnih i privrednih projekata prelazi 14 milijardi evra.

List "Global tajms" piše da je Vučić trećeg dana boravka u Pekingu obišao Univerzitet Ćinghua, Muzej Komunističke partije Kine i fabriku automobila kineske kompanije "Šaomi", ukazujući da ta ruta simbolično povezuje istoriju, sadašnji razvoj i budućnost kinesko-srpskih odnosa.

Kineski analitičari su ocenili da program posete pokazuje "posebnu prirodu i visok standard" odnosa Srbije i Kine.

Istraživač Kineskog instituta za međunarodne studije Lijang Sue izjavio je za "Global tajms" da Vučićeva poseta Muzeju Komunističke partije Kine predstavlja konkretan primer razmene iskustava u upravljanju između dve zemlje, dok obilazak fabrike "Šaomija" i Univerziteta Ćinghua pokazuje usmerenost ka budućem razvoju saradnje.

Istraživač Instituta za evropske studije Kineske akademije društvenih nauka Kong Tijenping ocenio je da Vučićev raspored tokom boravka u Pekingu pokazuje veliko poštovanje prema kineskoj istoriji i kulturi, i šalje poruku o jačanju obrazovne i saradnje među građanima dve zemlje.

O Vučićevoj poseti Kini i danas u više tekstova piše i "Čajna dejli", prenoseći da je Vučić tokom obilaska fabrike "Šaomi" isprobao novi električni automobil te kompanije i preko glasovnog asistenta zatražio srpsku muziku, nakon čega je puštena himna Srbije "Bože pravde".

List navodi da je Vučić izrazio divljenje prema stepenu automatizacije i tehnološkog razvoja fabrike, ističući da oko 2.000 robota upravlja proizvodnim procesima i da se u dve smene proizvodi oko 1.500 automobila.

Vučić je, kako ukazuje kineski list, pozvao kompaniju "Šaomi" da, ukoliko bude razmatrala ulaganja u Evropi, izabere Srbiju, kao i da predstavi svoje proizvode na specijalizovanoj izložbi EXPO 2027 u Beogradu.

Kineski mediji su preneli i Vučićevu ocenu da prijateljstvo Srbije i Kine nije zasnovano na diplomatskoj retorici, već na međusobnoj podršci i konkretnim rezultatima saradnje. List "Čajna dejli" ističe i da je kineski kapital imao transformativni uticaj na Srbiju kroz razvoj infrastrukture, industrije, zapošljavanja i trgovine, i podseća da je Kina danas jedan od najvećih investitora i trgovinskih partnera Srbije.

Kineski mediji navode, takođe, da je saradnja dve zemlje najpre bila fokusirana na infrastrukturu u okviru inicijative "Pojas i put", kroz projekte puteva, mostova, železnica i energetskih objekata, koji su doprineli boljoj povezanosti Srbije sa regionalnim koridorima i privlačenju novih investicija.

"Čajna dejli" posebno izdvaja kineske investicije u Boru, Smederevu, Zrenjaninu, Loznici, Šapcu, Nišu i Kragujevcu, navodeći da su kompanije "Ziđin", "HBIS", "Linglong", "Mint", "Singju" i "Janfeng" doprinele razvoju rudarstva, metalurgije, automobilske industrije i proizvodnje komponenti u Srbiji.

Kineski list ocenjuje da su te investicije značajne jer povezuju Srbiju sa evropskim i regionalnim lancima snabdevanja i doprinose rastu izvoza i otvaranju novih radnih mesta.

Mediji ukazuju i na Vučićevu poruku da je Kina postala primer mnogim državama koje žele da zaštite svoj suverenitet i razvijaju se sopstvenim putem, kao i da Kina pokazuje odgovornost kroz zalaganje za mir, dijalog i praktičnu saradnju.

Podvlače da je istakao kako prijateljstvo Srbije i Kine nije zasnovano na diplomatskoj retorici, već na uzajamnoj podršci i konkretnim rezultatima saradnje "Čajna dejli" navodi i da je Vučić tokom razgovora sa studentima Univerziteta Ćinghua naglasio da kineski napredak nije slučajan, već da je rezultat rada, obrazovanja i dugoročnog planiranja, kao i da veruje u nastavak prosperiteta Kine.

Kineski analitičari ocenjuju da će, zahvaljujući diplomatiji na najvišem nivou, Srbija i Kina dodatno uskladiti razvojne strategije i proširiti praktičnu saradnju u više oblasti, što će, kako navode, doneti konkretne koristi građanima obe zemlje.

List podseća da je tokom razgovora predsednika Srbije Aleksandra Vučića i kineskog predsednika Si Đinpinga u Pekingu najavljeno proširenje saradnje u oblastima veštačke inteligencije, digitalne ekonomije, zelene energije i napredne proizvodnje, kao i da je potpisano više od 20 dokumenata o saradnji.

Predsednik Vučić boravi u zvaničnoj poseti Narodnoj Republici Kini od 24. do 28. maja, na poziv predsednika Kine Si Đinpinga.