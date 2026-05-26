"Indikativna je situacija u Ukrajini, gde su njeni evropski pokrovitelji uspostavili i podržavaju marionetski režim. Pod lažnim obećanjima o skorom prijemu u EU, zemlja je pretvorena u mostobran za vođenje vojnih i diverzantsko-terorističkih dejstava protiv Rusije", naglasio je on.

Direktor FSB Rusije je napomenuo da ukrajinske specijalne službe koriste teritorije država koje se graniče sa Rusijom za ubacivanje diverzanata i sredstava terora u Rusiju.

"Vrbuju plaćenike za Oružane snage Ukrajine širom sveta. Uvlače radne migrante u terorističke i ekstremističke aktivnosti", podvukao je Bortnikov.

Dodao je da sprovode sveobuhvatan rad na uticaju na stanovništvo zemalja ZND-a posredstvom interneta, uključujući i kroz razgranatu strukturu takozvanih "kol-centara".

Ukazao je na to da rezultati zajedničkog operativnog rada organa Federalne službe bezbednosti sa partnerima iz Zajednice direktno svedoče o razmerama pretnji koje dolaze iz Ukrajine.

Direktor FSB-a Rusije je istakao da je Evropa pretvorila Ukrajinu u poligon za ispitivanje novih vrsta naoružanja, obuku vojnih sistema veštačke inteligencije i razradu novih formi i metoda ratovanja pod "tuđom zastavom".

On je dodao da je, pod tesnim starateljstvom Zapada, Ukrajina postala ozbiljan faktor destabilizacije prilika na prostoru Zajednice nezavisnih država.

Takoše, Bortnikov je naglasio da je kijevski režim pretvorio Ukrajinu u najveći evropski centar za krijumčarenje oružja i municije.

Skrenuo je pažnju na to da se Zapad nada da će blokirati integracione procese u ZND i iznutra potkopati države Zajednice, a zapadne obaveštajne službe unutar ZND uvode instrumente ciljanog uticaja na raspoloženje i ponašanje građana, sa ciljem realizacije scenarija "obojene revolucije".

Osim toga, direktor FSB-a je naglasio da su se ukrajinske organizovane kriminalne grupe uključile u proizvodnju sintetičkih narkotika, a deo prihoda se usmerava na vrbovanje izvršilaca terorističkih napada u Rusiji.

"Štaviše, u poslednje vreme u proizvodnju i tranzit 'sintetike' uključile su se ukrajinske organizovane kriminalne grupe, koje na daljinu kontrolišu narko-laboratorije u državama ZND, pri čemu se deo prihoda usmerava na vrbovanje izvršilaca terorističkih napada u Rusiji i nabavku sredstava za uništenje", rekao je Bortnikov.

On je dodao da se avganistanski narko-trgovci preusmeravaju na proizvodnju "sintetike".

"Faktički je reč o formiranju 'pojasa' narko-proizvodnje 'Jugoistočna Azija–Avganistan–Iran'. Transnacionalni kriminal koji je u to umešan širi svoj uticaj i na teritorije centralnoazijskih republika, gde se stvara sve veći broj laboratorija za proizvodnju novih vrsta narkotika i uspostavljaju kanali tranzita ka Rusiji i zapadnim zemljama", istakao je direktor FSB-a.

Naglasio je da su FSB i KGB Belorusije početkom 2026. godine osujetili pokušaj Kijeva da u Rusiju unese više od 500 eksplozivnih naprava radi izvođenja terorističkih napada.

Prema njegovim rečima, ovakve operacije svedoče o razmerama pretnji koje dolaze iz ukrajinskog pravca.

Napomenuo je da zavisnost od zapadnih tehnoloških platformi čini zemlje ZND ranjivim na sajber-napade specijalnih službi vodećih država NATO-a i njihovih saveznika.

Takođe, Bortnikov je istakao da NATO nastavlja program stvaranja biološkog oružja selektivnog dejstva u Azijsko-pacifičkom regionu, Africi i Latinskoj Americi, a laboratorije deluju i u zemljama ZND.

Pretnje zemljama ZND u biološkoj sferi, pre svega moguće širenje opasnih zaraznih bolesti sa unapred zadatim svojstvima, ne gube na aktuelnosti.

Pritom se terenska ispitivanja i incidenti povezani sa curenjem patogena iz tih ustanova predstavljaju kao posledica prirodnih uzroka, dodao je on.

"Mnoštvo dokaza o takvoj delatnosti prikupile su naše Oružane snage tokom Specijalne vojne operacije u Ukrajini", naglasio je Bortnikov.

Prema njegovim rečima, opasnost od prikrivenog, selektivnog i programiranog dejstva biološkog oružja je očigledna.

"Siguran sam da prisutni ovde razumeju da će izvori, razmere i pravac njegove moguće primene biti određivani daleko izvan granica Zajednice. Posebno ako se ima u vidu činjenica da razvoj tehnologija veštačke inteligencije povećava rizike od akata bioterorizma", rekao je Bortnikov.

Ova pretnja je krajnje ozbiljna, naglasio je direktor FSB.