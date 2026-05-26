Ukrajina je hitno zatražila sednicu Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija zbog nove eskalacije ruskih udara na Kijev i druge delove zemlje, dok strah od još žešćih napada raste iz dana u dan.

Kako prenosi Ukrinform, ukrajinska delegacija zvanično je zatražila vanrednu sednicu Saveta bezbednosti UN koja će biti održana u četvrtak.

Zahtev je upućen stalnom predstavniku Kine Fu Congu, pošto Kina trenutno predsedava Savetom bezbednosti tokom maja.

Sednica će početi u 21 sat po srednjoevropskom vremenu, a glavna tema biće masovni ruski napadi na ukrajinske gradove i civilnu infrastrukturu.

Prema navodima ukrajinske agencije, gotovo 50 država članica UN već je izdalo zajedničko saopštenje u kojem se oštro osuđuju ruski udari na Kijev i civilne ciljeve širom Ukrajine.

Ukrajinske vlasti tvrde da je Rusija tokom noći 24. maja pokrenula jedan od najvećih kombinovanih napada od početka rata.

Navodi se da su ruske snage koristile dronove, rakete lansirane iz vazduha, sa mora i sa kopna, dok je ukupno izvedeno čak 690 vazdušnih udara.

Glavna meta bio je Kijev, gde su se tokom noći čule snažne eksplozije i aktivirala protivvazdušna odbrana.

Posebnu pažnju izazvale su informacije da je Rusija tokom napada lansirala i raketu „Orešnik“ prema Belocerkovskom okrugu u Kijevskoj oblasti.

Ukrajinski mediji navode da su u napadima poginule četiri osobe, dok je gotovo stotinu ljudi povređeno.

U Kijevu raste strah da bi naredni talas udara mogao biti još razorniji, dok ukrajinske vlasti pokušavaju da međunarodnu zajednicu dodatno pritisnu zahtevima za hitnu reakciju.

Sednica Saveta bezbednosti dolazi u trenutku kada su odnosi između Rusije i Zapada ponovo na ivici nove velike eskalacije, uz sve češća upozorenja o mogućem širenju sukoba.