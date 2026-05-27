Radoje Zvicer, šef "kavačkog klana" preživeo je atentat pre tačno šest godina u Kijevu. Plaćene ubice iz redova "škaljarskog klana"pucale su na njega dok je džogirao ispred zgrade u elitnom delu grada, a sigurne smrti spasila ga je supruga Tamara Zvicer koja je pucala na napadače.

Tokom oporavka Radoje Zvicer je sa saradnicima preko "Skaj" aplikacije komentarisao potez supruge.

Vođa kotorskog klana, podsetimo, teško je ranjen 26. maja 2020. u popodnevnim časovima kada su na njega pucali Crnogorci Stefan Đukić i Emil Tuzović, dok su im njihovi jataci, Srbi, Milan Branković i Petar Jovanović čuvali leđa. U rafalnoj paljbi pet hitaca pogodilo je Zvicera, a da ga ubice "ne overe" spasila ga je supruga Tamara Zvicer jer je, kako se moglo videti na snimcima sa nadzornih kamera, izvadil pištolj i pucala na njih.

Radoje Zvicer se neko vreme oporavljao, a potom je otišao, kako se sumnja, u rodnu Crnu Goru gde je i dočekao rođenje deteta. Sumnja se da je Zvicer nastavio sa vođenjem klana, i da je bio u svakodnevnoj komunikaciji sa saradnicima preko tajne Skaj aplikacije.

Nisu ni sumnjali da će jednog dana njihove prepiske biti dešifrovane i da će ih debelo koštati. Jedan od razgovora nakon preživelog atentata Zvicer je vodio sa crnogorskim policajcem Ljubom Milovićem gde su komentarisali tu situaciju.

Pored svakodnevnih standardnih pitanja o zdravlju, oporavku i prljavim poslovima s kokainom, šta bi po njih moglo dobro da se izrodi nakon pucnjave u glavnom gradu Ukrajine.

Ljubo Milović: Kako si ženu obučio, ali srce se ne može obučiti, svaka joj čast... Prvi dan su o tebi pričali svi živi kako si odreagovao, a onda više nisi bio tema. Od tada se samo o njoj priča, od kad je slika izašla sa oružjem.

Šef klana, prema presretnutim porukama, priznaje da je i njega iznenadila.

Radoje Zvicer: Ja ulećem u lokal i srećemo se na vrata, desna ruka u torbicu, ona mi grabi utoku i trči za njima... Reko, gde ode, što je ovo, evo je vraća se i kaže: "Pobegle p****"

Ljubo Milović: E, bogami je vuk, baš sam se iznenadio. Čudo.

Radoje Zvicer: Sreću smo imali veliku, jer tu gde mi je bio ulaz, su još dvoje bili... Držao sam ga u torbicu (pištolj) na početak lokala, nisam mogao za njima ali bi se branio.

