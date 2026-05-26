Dok Ukrajina pažljivo racionalizuje svoje ograničene zalihe projektila za sisteme protivvazdušne odbrane, sve se više oslanja na domaći sistem elektronskog ratovanja nazvan "Lima" kako bi ometala i preusmeravala ruske dronove i projektile.

Jedan od programera za Politico otkrio je na koji način sistem "Lima" funkcioniše ometanjem navigacionog sistema nadolazećih pretnji. Za razliku od tradicionalne protivvazdušne odbrane, koja uništava pretnje presretačkim projektilima, "Lima" ometa i lažira satelitske navigacione signale, zbog čega rusko oružje skreće sa kursa.

Sistem je vremenom postao sve važniji deo ukrajinske protivvazdušne odbrane dok Rusija pojačava napade dugog dometa, a Kijev se suočava sa hroničnim nedostatkom skupih projektila presretača.







"Limu" je razvila kompanija Cascade Systems, ukrajinski odbrambeni startup, a sistem stvara snažna polja elektronskog ometanja koja remete satelitsku navigaciju. Kada su satelitski signali blokirani, rusko oružje dugog dometa može nastaviti let koristeći inercione navigacione sisteme, ali njihova preciznost može odstupati oko 2 kilometra na svakih 100 pređenih kilometara, što znači da je manja verovatnoća da će pogoditi cilj.

"Kada je 'Lima' uključena, odstupanje projektila postaje još veće. Osim samog ometanja navigacije, koristimo i 'spoofing' (lažno predstavljanje, odnosno identifikovanje kao 'prijateljski' uređaj radi obmane, prim. aut.) i zamenu koordinata za nekoliko kilometara. Možemo naterati njihove projektile da padnu u polja umesto da pogode ciljeve", rekao je Alkemičar, developer Lime i komandant Night Watcha.

Način funkcionisanja

Privlačnost 'Lime' delimično leži u njenom dometu delovanja i ceni. Za razliku od mnogih drugih taktičkih ometača, 'Lima može pokrivati velika područja i štititi ključnu infrastrukturu. Svaka jedinica košta do 58.000 evra, u zavisnosti od verzije, navodi Cascade.

Kompanija procenjuje da je za zaštitu velikog grada potrebno između 30 i 100 jedinica, otprilike pet miliona evra, što je približno cena jednog projektila Patriot PAC-3.







Prema navodima kompanije, sistemi "Lima" su u poslednjih 18 meseci omeli 20.500 dronova "Šahed" i preusmerili desetine balističkih i krstarećih projektila.

"Najnovije verzije 'Lime' mogu ometati oružje dugog dometa, uključujući balističke projektile, koje se oslanja na sisteme poput ruskog satelitskog navigacionog sistema GLONASS", kaže Maksim Skorecki, šef odeljenja za elektronsko ratovanje ukrajinskih kopnenih snaga.



"Lima" lažira satelitske navigacione signale koje koriste ruski projektili i dronovi, šaljući im pogrešne koordinate.

Prema rečima programera, neki napadi su preusmereni tako što su nadolazeći oružani sistemi "mislili" da se nalaze u Peruu.

Sistem "Lima" takođe može da kreira "mrtvu zonu" u kojoj ruski dron gubi navigacioni signal.

"Kada napravimo dovoljno široku zonu, koju štite jedinice Lime, projektil neće ni pogoditi grad. Poslaćemo ga na otvoreno polje", objašnjava Alkemičar.