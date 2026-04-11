Kako mediji navode, saobraćaj je na auto-putu bio usporen, a jedan automobil naglo je zastao, ali kancelarov vozač nije uspeo da se zaustavi na vreme.

Automobil u kojem je bio kancelar Štoker udario je u vozilo ispred sebe, a zatim je i automobil u kojem se nalazilo kancelarovo obezbeđenje udarilo u vozilo šefa austrijske vlade.

U sudaru koji se dogodio u petak prilikom povratka kancelara sa sastanaka u pokrajini Forarlberg, kako je navedeno, niko nije povređen.

"Srećom nastala je samo manja materijalna šteta. Niko nije povređen i kancelar se oseća dobro", saopšteno je iz Štokerovog kabineta, prenose mediji.