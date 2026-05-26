Pored neverovatne materijalne štete i ogromnih ljudskih gubitaka u sukobu u Ukrajini, stanovnici ukrajinskih gradova takođe se bore sa neviđenom krizom mentalnog zdravlja.

Međunarodni komitet spasa (IRC) procenjuje da čak 15 miliona ljudi u Ukrajini - to je oko polovina stanovništva - treba psihološku pomoć. Ljudi se nose sa tim na bilo koji način koji znaju i mogu, piše „Tajms“.

Penzionerka Irina Volodkovič iz sela Kisilivka na jugu Ukrajine čeka da prođu napadi dronovima, a zatim, kada se sve smiri, izlazi iz kuće i vrišti u noć.

„Vrištim tako glasno da me ceo komšiluk može da čuje. „Vi ruski idioti! Kada će se sve ovo završiti?“ – to vičem. Onda se vraćam u kuću, pogledam se u ogledalo i kažem sebi: „Preživećeš ovo, bako! Možeš ti to!““

Kada je pitaju da li joj ovaj mali ritual pomaže, ona sleže ramenima.

„Ne znam. Nateraju me da drhtim. Zato to radim.“

Selo Kisilivka je kratko bilo pod ruskom kontrolom 2022. godine, ali je kasnije oslobođeno. Međutim, skoro svaka zgrada u selu je uništena ili oštećena, uključujući školu, crkvu i prodavnicu. Iako su stanovnici izvršili neke popravke na svojim kućama, većina infrastrukture sela je i dalje u ruševinama.

Olga je pobegla u obližnji Nikolajiv, ali se vratila u Kisilivku nakon što su ruske snage povukle.

„Mi ovde ne živimo, mi samo postojimo. Pokušavam da se motivišem, ali ponekad se samo slomim i plačem.“

Posledice će se osećati generacijama

Svetska zdravstvena organizacija kaže da 70 odsto Ukrajinaca pati od anksioznosti, depresije ili visokog stresa. Takođe je upozorila da će posledice po mentalno zdravlje trajati generacijama. Dr Hazim Mostafa, specijalista za mentalno zdravlje i psihosocijalnu podršku IRC-a za Ukrajinu, kaže da ljudima više nije potrebna kratkoročna pomoć, već dugoročna, specijalizovana pomoć.

„Tokom prošle godine, svedoci smo značajne promene: problemi mentalnog zdravlja više nisu koncentrisani među raseljenim licima, već su sada duboko ukorenjeni u celokupnoj populaciji“, kaže on.

Krizu pogoršavaju problemi sa spavanjem. Ukrajinci spavaju u proseku oko 40 minuta manje od početka rata zbog stresa izazvanog stalnim vazdušnim napadima, prema istraživanju Bogdana Bozuka, specijaliste za mentalno zdravlje.

Ina Hončar, viši menadžer za zdravstvo IRC-a na jugu Ukrajine, takođe je govorila o situaciji u Kisilivki.

„Činjenica da su se aktivne borbe u Kisilivki odigrale pre oko četiri godine ne menja mnogo sa stanovišta mentalnog zdravlja, jer da biste preboleli gubitak svog doma, ljudi, planova, karijere i svega ostalog, morate biti na sigurnom mestu. A trenutno su svi još uvek u režimu preživljavanja“, kaže Hončar.

Tokom tog vremena, mobilni zdravstveni tim IRC-a je održavao grupne terapije za oko desetak seljana u mobilnom objektu, dok je psihijatar pregledao pacijente u drugoj zgradi.

„Tresem se unutra zbog dronova“, rekla je jedna žena. Druga, kada su je pitali kako se nosi sa stresom, odgovorila je: „Molim se.“

