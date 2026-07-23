Prema izveštajima o pomorskoj bezbednosti, jedan od tankera, Encelia, pogođen je projektilom i zahvatio ga je požar.

Napad se dogodio u blizini saudijske luke Džizan, gde je tanker poslao poziv u pomoć nakon što je prijavio pogodak projektilom. Britanska kompanija za upravljanje pomorskim rizicima Vanguard navela je da je brod pogođen sa desnog boka, oko 70 nautičkih milja jugozapadno od Al-Šukajka.

Huti tvrde da su istovremeno gađali i drugi tanker, Layla, koristeći više balističkih i krstarećih raketa. Međutim, za sada nema nezavisne potvrde da je i taj brod pogođen.

Britanska agencija UKMTO saopštila je da je primila prijavu o incidentu na istoj lokaciji. Prema navodima kapetana broda, projektil je izazvao požar koji je posada uspela da stavi pod kontrolu. Za sada nema informacija o povređenima niti o izlivanju nafte u more.

Napad dolazi samo nekoliko dana nakon što su Huti proglasili pomorsku blokadu Saudijske Arabije, uz obrazloženje da je to odgovor na dugogodišnju saudijsku blokadu Jemena.

U međuvremenu, pojedini tankeri koji prevoze saudijsku naftu već su promenili rutu kako bi izbegli Crveno more, što dodatno pojačava zabrinutost zbog mogućih poremećaja u globalnom snabdevanju energentima.