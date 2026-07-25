Prema njihovim navodima, cilj je jačanje vojnih sposobnosti jemenskih Huta i povećanje njihove sposobnosti da ugroze pomorski saobraćaj u Crvenom moru.

Prema izvorima, avion kompanije Mahan Air poleteo je iz Teherana 13. jula. U njemu se nalazilo između 10 i 21 pripadnika IRGC-a, među kojima i visoki komandanti. Letelica je prvobitno trebalo da sleti u Sanu, ali je zbog napada na aerodrom preusmerena u luku Hodejda na obali Crvenog mora.

Jedan od izvora tvrdi da su iranski komandanti poslati kako bi pružili podršku operacijama Huta i obučili njihove borce za upotrebu novih raketnih sistema. Navodi se i da je avion prevozio zlato namenjeno finansiranju aktivnosti ovog pokreta. Iransko Ministarstvo spoljnih poslova nije odgovorilo na ove tvrdnje, dok Teheran već godinama negira da Hutima isporučuje raketno naoružanje ili vojnu pomoć.

Sa druge strane, predstavnici Huta odbacili su optužbe, tvrdeći da su svi putnici u avionu bili civili i da se radi o "lažima i izmišljotinama". Ovaj pokret i ranije je negirao da deluje kao iranski posrednik, navodeći da samostalno razvija svoje oružje.

Napetosti u regionu rastu

Tri dana nakon dolaska aviona, pojavili su se navodi da je Teheran zatražio od Huta da budu spremni da zatvore ključni pomorski pravac kroz Crveno more u slučaju američkog napada na iransku energetsku infrastrukturu. U međuvremenu, Huti su proglasili pomorsku blokadu Saudijske Arabije, a potom saopštili da su napali dva saudijska naftna tankera, čime su dodatno povećane tenzije u regionu.

Jemenski ministar informisanja Moamar al-Irjani potvrdio je, pozivajući se na obaveštajne podatke, da su pripadnici IRGC-a i vojna oprema prebačeni u Jemen. Regionalni bezbednosni analitičari navode da je deo tereta sadržao komponente za rakete kratkog i srednjeg dometa, kao i delove za dronove, što bi moglo dodatno da ojača vojne kapacitete Huta i poveća rizik po međunarodnu plovidbu kroz Crveno more i moreuz Bab el-Mandeb.