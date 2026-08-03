Iza izdvajanja, detaljnog pretresa i višesatnog zadržavanja predsednika Slobodne Crne Gore Vladislava Dajkovića na Aerodromu Tivat stajala je Agencija za nacionalnu bezbednost Crne Gore, saznaje „Politika” iz izvora upoznatih sa postupanjem državnih službi u ovom slučaju.

Prema saznanjima našeg lista, ANB je, zaobilazeći redovni lanac postupanja aerodromske policije, nalog za detaljnu kontrolu Dajkovića uputila neposredno Upravi carina Crne Gore. Upravo su carinski službenici, postupajući po informaciji koja im je dostavljena iz bezbednosnog sektora, izdvojili Dajkovića po sletanju iz Kopenhagena i inicirali sve što je kasnije usledilo.

Taj podatak objašnjava zbog čega su se na prvim snimcima kontrole, koje je Dajković objavio posle izlaska sa aerodroma, videli službenici Uprave carina, iako je on u javnim istupima govorio i o postupanju policije. Prema informacijama „Politike”, policijski službenici uključeni su tek pošto je carinska kontrola već bila započeta, dok je inicijalni nalog stigao mimo policijskih struktura na samom aerodromu.

Dajković je na tivatski aerodrom stigao letom iz Kopenhagena, nakon čega je izdvojen od ostalih putnika i odveden u službene prostorije. Njegov prtljag je otvoren i detaljno pregledan, a kontrola i zadržavanje, prema njegovim navodima, trajali su više sati.

Predsednik Slobodne Crne Gore saopštio je da kod njega nisu pronađeni nedozvoljeni predmeti, niti je nakon sprovedenog postupka protiv njega podneta krivična ili prekršajna prijava. Pokazao je i zapisnik Uprave carina, tvrdeći da dokument potvrđuje da tokom pretresa nije pronađeno ništa što bi moglo predstavljati osnov za njegovo dalje zadržavanje.

Posebno pitanje koje se otvara posle saznanja „Politike” jeste zbog čega je ANB u ovom slučaju odlučila da neposredno aktivira carinske organe, umesto da eventualna operativna saznanja dostavi graničnoj policiji, koja je nadležna za bezbednosne kontrole putnika i postupanje prema licima za koja postoje odgovarajuće indicije.

Ostaje nejasno i da li je nalog ANB-a bio zasnovan na konkretnoj bezbednosnoj informaciji, proceni da Dajković u prtljagu nosi nedozvoljene predmete ili na nekom drugom obrazloženju. Rezultat kontrole, tokom koje nije pronađeno ništa sporno, dodatno pojačava sumnje da je reč o postupku koji je imao političku, a ne bezbednosnu pozadinu.

Dajković je posle puštanja izjavio da mu je jedan od službenika postupanje objasnio rečima da je ono povezano sa „onim što se dešava na granicama sa Srbijom”. On je taj navod protumačio kao potvrdu da je izdvojen u kontekstu pogoršanih odnosa i pojačanih kontrola između Crne Gore i Srbije.

On je naveo i da je tokom pretresa snimao postupanje službenika jer se plašio mogućnosti da mu bude podmetnut nedozvoljeni predmet koji bi kasnije mogao biti upotrebljen kao osnov za hapšenje ili političku diskreditaciju. Za takvu sumnju nije predstavio neposredan dokaz, ali je insistirao da je snimanje bilo jedini način da zaštiti sebe i dokumentuje tok kontrole.

Slobodna Crna Gora ocenila je postupanje kao pokušaj zastrašivanja i politički pritisak na svog predsednika, zahtevajući od nadležnih institucija da saopšte ko je naložio njegovo izdvajanje, na osnovu kojih informacija i po kom pravnom osnovu je više sati zadržan u službenim prostorijama aerodroma.

Političke reakcije usledile su i iz Demokratske narodne partije, koja je zatražila utvrđivanje odgovornosti svih nalogodavaca i učesnika postupka, ocenjujući da je reč o zloupotrebi državnog aparata protiv političkog predstavnika srpskog naroda u Crnoj Gori. Podršku Dajkoviću pružio je i predsednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević, koji je slučaj nazvao političkim progonom i pokušajem zastrašivanja.

Saznanje da je nalog potekao iz ANB-a, a da je Uprava carina upotrebljena kao prva operativna karika, čitavom slučaju daje znatno ozbiljniju dimenziju i više nije reč samo o pojačanoj carinskoj kontroli, već o mogućoj upotrebi bezbednosne službe i državnih organa za postupanje prema političkom neistomišljeniku bez javno obrazloženog bezbednosnog ili pravnog osnova.

Od ANB-a, Uprave carina i Uprave policije očekuje se da odgovore ko je doneo odluku o kontroli, kakva je informacija dostavljena carinicima, zbog čega je aerodromska policija zaobiđena u prvoj fazi postupka i da li je o zadržavanju Dajkovića sačinjena kompletna službena dokumentacija.

Bez odgovora na ta pitanja ostaće osnovana sumnja da slučaj na tivatskom aerodromu nije bio rutinska kontrola, već koordinisana akcija bezbednosnog aparata čiji motivi i nalogodavci još nisu saopšteni javnosti.