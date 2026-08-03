Bivši policijski inspektor Vojo Laković izneo je ozbiljne tvrdnje u vezi sa odbeglim Milošem Medenicom, navodeći da sumnja da mu Digitalno-forenzički centar (DFC) pomaže informacijama.

Laković je to kazao u emisiji „Kontroverza“ na RTV Podgorica, nakon što je novinar Mladen Stojović ukazao na činjenicu da DFC nije reagovao povodom slučaja Miloša Medenice.

„Kako će biti kad je potkradena, ja mislim da ga oni i pomažu u podacima“, kazao je Laković.

Njegova izjava otvara dodatno pitanje o tome da li odbegli Medenica eventualno raspolaže informacijama koje mu omogućavaju da izbegava nadležne organe, mada Laković za svoju tvrdnju tokom citiranog dela emisije nije izneo konkretne dokaze.

Laković je potom izneo niz optužbi na račun DFC-a Sava Kentere, podsećajući na njegovo delovanje tokom sajber napada na državne institucije Crne Gore u vreme 43. Vlade Dritana Abazovića.

Prema njegovim rečima, DFC je svega nekoliko minuta nakon pada sistema Vlade Crne Gore izašao sa ocenom da je reč o „malignom uticaju Rusije“.

Laković je kritikovao i nekadašnjeg ministra odbrane i unutrašnjih poslova Raška Konjevića, kojeg je nazvao „grobarom službe bezbednosti“, iznoseći primedbe na kadrovsku politiku u bezbednosnom sektoru.

Ipak, najteža tvrdnja iz Lakovićevog gostovanja odnosi se upravo na odbeglog Miloša Medenicu i njegovu sumnju da mu DFC pomaže informacijama.

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