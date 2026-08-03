Aleksandar Graf Lambsdorf, doskorašnji nemački ambasador u Moskvi, otkrio je za Bild šta se dešava u srcu ruske moći, više detalja o Vladimiru Putinu, atmosferi u prestonici Rusije i ratu u Ukrajini.

Ovaj nemački diplomata sada preuzima dužnost u Izraelu, ali je pre putovanja u Tel Aviv govorio o svom angažmanu u Moskvi, i pomenuo moguću opasnost za Ukrajinu tokom ove jeseni.

Govoreći o predaji akreditiva Putinu, posebno u svetlu stalnih spekulacija u zapadnim medijima da je ruski lider bolestan, Lambsdorf je rekao sledeće:

- Delovao je odlučno, u dobroj je fizičkoj formi. U nemačkim medijima uvek čitate da bi trebalo da ima ovu ili onu bolest - nisam mogao da vidim nikakve dokaze za to. Nisam lekar, a davanje dijagnoze bez pregleda je teško, ali svakako nisam video ništa od glasina koje sam čuo. Čovek je prilično disciplinovan, atletski građen i ima odličnu medicinsku negu. Dakle, moj utisak o njemu je: Potpuno je pri zdravoj pameti.

Povodom stereotipa o pijanim Rusima koji svoju tugu gase votkom, bivši nemački ambasador je rekao da se rusko društvo razvilo, i da se odnos prema alkoholu promenio.

- Rusi ne mere votku u mililitrima, već u gramima. Nekada vam se služilo 100 grama votke, i morala je da nestane do kraja obroka, inače ste smatrani nepristojnim. Ti dani su davno prošli. Većina razgovora se odvija sasvim normalno, oko ručka, uz čašu vode - kazao je on.

Lambsdorf ističe da je bio praćen od strane ruske tajne službe, i priseća se razgovora sa profesorima nemačkog jezika u Nižnjem Novgorodu, gde su dva mladića sedela za susednim stolom i sve snimala. Dodao je da ga je FSB praktično stalno držao pod nadzorom.

Kaže i da je Moskva potpuno prekrivena kamerama za prepoznavanje lica.

- Dakle, ne možete ući u metro stanicu bez kamere koja snima vaše lice i softvera za prepoznavanje lica koji radi kroz nju... Ako se negde vozimo privatno, recimo u šumu u šetnju, naše registarske tablice su prepoznate, oni tačno znaju gde se nalazimo.

Govoreći o ukrajinskim napadima na mete u Rusiji, Lambsdorf je rekao da je ruska vlada činila sve da rat drži što dalje od Moskve.

- A sada kada su rafinerije eksplodirala zbog ukrajinskih napada, a ljudi stoje u redovima za gorivo, rat je, naravno, stigao i u Moskvu - kazao je on, i dodao:

- Jedan od faktora koji su mnogi u početku videli kao prednost Rusije, naime veličina zemlje, sada je, što se tiče protivvazdušne odbrane, mana... Dakle, snaga se u suštini pretvorila u slabost, koju Ukrajina trenutno iskorišćava.

O spekulacijama da će Putin proglasiti novi talas mobilizacije, kojim bi se navodno "uniformisalo" još pola miliona Rusa, nemački diplomata kaže da postoji velika šansa da se to dogodi.

- Tehnički preduslovi za ovo su znatno bolji nego 2022. Zato što je ceo sistem vojne registracije digitalizovan. A to znači: Kao mladić, dobijate poruku na mobilni telefon: "Sada ste mobilisani." I ova poruka se istovremeno šalje svim graničnim stanicama u celoj zemlji, tako da više ne možete da napustite zemlju - kazao je on.

Plemić čiji su preci služili ruskog cara

Aleksandar Sebastijan Leons fon der Venge, grof Lambsdorfa, rođen je 1966. godine. Član je Slobodne demokratske partije Nemačke (FDP).

Ranije, Lambsdorf je bio poslanik Bundestaga od 2017. do 2023. godine i poslanik Evropskog parlamenta od 2004. do 2017. godine.

Nemački diplomata je član baltičke grane plemićke porodice Lambsdorf. Njegova porodična grana emigrirala je iz Vestfalije na Baltik početkom 15. veka. Porodica je posedovala velika imanja u današnjoj Letoniji i Estoniji, a članovi porodice su se istakli kao vojni oficiri u službi Ruskog carstva.

Jedan od predaka Aleksandra Lambsdorfa, grof Matijas fon der Venge Lambsdorf, bio je ruski general i dobio je naslednu titulu 1817. godine od cara Aleksandra I.