Američki senator iz redova demokrata Tim Kejn upozorio je Belu kuću da je američka vojska "prekoračila" ovlašćenja koja joj je dao američki predsednik Donald Tramp prilikom napada na brodove za koje se sumnja da se koriste za krijumčarenje droge u okviru operacije protiv narkotrafikinga.

Kejn, senator iz savezne američke države Virdžinije, naveo je u pismu Trampu da je pregledao takozvani "izvršni nalog" koji je predsednik potpisao, a koji sadrži kriterijume za izbor meta napada na brodove, prenosi ABC njuz.

On je ocenio da su napadi na brodove u Pacifiku i na Karibima, započeti prošlog septembra, verovatno doveli do smrti ljudi koji "nisu bili uključeni u trgovinu narkoticima".

Kejn je rekao da iz izveštaja i obaveštenja dostavljenih Odboru za oružane snage Senata, čiji je on član, proizlaze informacije o metama napada.

Prema njegovim rečima, američka vojska je napadala i ubijala ljude koji nisu ispunjavali kriterijume iz predsedničkog naloga.

"Vi ste odabrali brojne organizacije za napade", napisao je Kejn obraćajući se Trampu.

On je naveo da je lista meta poverljiva i da zato ne može da je objavi.

"Važno je istaći da poverljivost te liste znači da ljudi koje ste naložili Ministarstvu odbrane da napadne nisu ni svesni da su označeni kao mete za likvidaciju", dodao je on.

Prema podacima ABC njuza, u tim napadima je do sada poginulo najmanje 218 ljudi.