Nova rasprava o stanju mora na crnogorskom primorju buknula je na društvenim mrežama nakon što su se pojavile fotografije i snimci za koje se tvrdi da prikazuju izlivanje kanalizacije u more u Šušnju, kod Bara.

Prema navodima objavljenim na Fejsbuk stranici Dnevna doza Šušnja, zbog zagađenja je privremeno zabranjeno kupanje na pojedinim plažama, a prizori su izazvali burne reakcije turista i meštana.

Među komentarima se mogu pronaći brojna negativna iskustva.

„Neverovatno je da se u 21. veku kanalizacija izliva pravo u more. Tolike godine prolaze, a problem se ne rešava“, napisao je jedan korisnik.

Drugi tvrde da problem nije od juče.

„U Baru je to godinama prisutno. U Šušnju, kod trafo-stanice, leti ne može da se stoji od neprijatnog mirisa, ali to niko ne kontroliše“, naveo je jedan od komentatora.

Pojedini turisti tvrde da su i ranijih godina nailazili na slične prizore.

„Pre deset godina vodila sam dete kod lekara zbog infekcije. Tada me je doktorka pitala zašto dete gnjuramo u moru kada kanalizacija ide pravo u more“, napisala je jedna žena.

Ima i drugačijih iskustava

Ipak, nisu svi saglasni da je situacija toliko alarmantna.

Neki turisti navode da su prethodnih dana boravili u Baru i Šušnju i da nisu imali nikakvih problema.

„Bila sam prošlog meseca u Šušnju. Plaža je bila čista, voda bistra, a domaćini izuzetno ljubazni. Nosim samo lepe uspomene“, napisala je jedna turistkinja.

Slično iskustvo podelila je i žena koja se upravo vratila iz Budve.

„Dva dana je voda bila malo mutnija zbog nevremena, ali dalje od obale bila je potpuno bistra. Ne razumem toliko negativnih komentara“, navela je ona.

Rasprava se ne smiruje

Objave su izazvale stotine komentara. Dok jedni smatraju da je problem posledica prekomerne gradnje i zastarele kanalizacione mreže, drugi tvrde da se situacija preuveličava i da se turisti normalno kupaju.

Bilo je i ironičnih komentara.

„Bitno je da je zabranjeno šetati u kupaćem po gradu, a šta se izliva u more, to nikom ništa“, napisao je jedan korisnik.

Drugi su poručili da bi nadležni morali ozbiljnije da kontrolišu kvalitet morske vode i brže rešavaju ovakve probleme, posebno u jeku turističke sezone, kada na primorju borave desetine hiljada gostiju.

Za sada nadležne institucije nisu objavile nove informacije o tome kada će eventualna zabrana kupanja biti ukinuta, niti da li su najnovije analize pokazale da je voda ponovo bezbedna za kupače.