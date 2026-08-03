- Došlo je do toga da se ljudi izjašnjavaju kao pravoslavci, ali nacionalno nisu Srbi. I mi moramo Republici Srpskoj da budemo zahvalni. Na teritoriji BiH je manje Srba nego u Crnoj Gori, a Crna Gora nas je četiri puta optužila za genocid, priznali su tzv. Kosovo, a Republika Srpska to nikada nije dala. Velika je razlika između onih koji vode ujedinjenu politiku u odnosu na one koji hoće da razbijaju integralističko jezgro srpskog naroda. Ne zaboravite da su litije krenule u Crnoj Gori kada su neki hteli da prave Pravoslavnu crkvu u Crnoj Gori, samo da izbrišu ono srpska. I verujte mi da takve ideje i dalje postoje - rekao je on.

Podsetio je da su ustaše tokom Drugog svetskog rata pravile svoju pravoslavnu crkvu sa raspopom Germogenom, i dodaje da je ekonomija najvažnija, ali da moramo izbeći podele i prevare.