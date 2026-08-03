"Potrebne su nam nove ideje. Tražimo nove kreativne i nekonvencionalne načine da izvršimo pritisak i kaznimo Iran", navodi se u cirkularnom mejlu koji je oficir obaveštajnog odseka Centralne komande SAD (CENTCOM) uputio širokom krugu osoba sa majling liste CENTCOM-a, prenosi CNN.

Ovaj apel, koji je potvrdio još jedan neimenovani vojni izvor, a koji vojni eksperti nazivaju "neuobičajenim", tumači se kao znak da su američkom predsdniku Donaldu Trampu na raspolaganju ograničene opcije.

Pored toga čini se da su mogućnosti kojima raspolaže Tramp neprihvatljive jer on ne uspeva da natera Iran da prihvati dogovor po njegovim uslovima.

"Centralna komanda SAD ima dugu istoriju inovativnog razmišljanja i rada. Naša služba se posebno obraća članovima našeg tima, bez obzira na čin, kako bismo postigli najviši mogući nivo operativnih performansi", izjavio je kapetan Timoti Hokins, portparol CENTCOM-a.