Prema fotografijama koje je objavio Muzej pobede Šibenik, reč je o montažnim štandovima za koje se pretpostavlja da će tokom koncerta služiti za prodaju vode i pića, kao i prigodnih rekvizita i ostale opreme namenjene posetiocima.

Njihovo postavljanje ponovno je izazvalo negodovanje dela građana, a reagovao je i Muzej pobede Šibenik, koji je na društvenim mrežama objavio fotografije uz oštru kritiku.

"Je li ovo sramota za jedan ponosni Grad Šibenik? Probiti ulaz u kulturno dobro Republike Hrvatske i spomenik kulture i ostaviti štandove za prodaju ‘nečega‘. Je li moguće da se to dogodi i gde? Policija upravo ide da napravi zapisnik, a sutra se nalazimo sa svima koji će to zabraniti", poručili su juče iz Muzeja pojede, prenosi splitska Slobodna Dalmacija.

Spomen-park na Šubićevcu ima status kulturnog dobra Republike Hrvatske i nalazi se pod najvišim stepenom zakonske zaštite. Na tom su mestu tokom Drugog svetskog rata streljani narodni heroj Rade Končar i njegovi saborci, među kojima je bilo i mnogo Šibenčana.

Postavljanje prenosnih toaleta na tom prostoru prethodno je izazvalo burne reakcije javnosti, a Grad Šibenik saopštio je da za njihovo postavljanje nije dao saglasnost. Budući da su pripreme za koncert u završnoj fazi, zasad nije poznato jesu li za postavljanje novih privremenih objekata dobijena sva potrebna odobrenja nadležnih jela.

Koncert u Šibeniku samo je jedan u nizu koje će tokom avgusta održani Marko Perković Tompson, poznat po promociji ustaštva na svojim nastupima. Koncert u Šibeniku je prvi na kojem će Tompson nastupiti nakon 10 godina i posvećen je obeležavanju 31. godišnjice od zločinačke vojno-policijske akcije Oluja, koju Hrvatska obeležava kao trostruki državni praznik.

Tokom zločinačke akcije Oluja iz Hrvatske je proterano između 220 i 250 hiljada Srba, njih oko 2.000 je ubijeno ili se i danas vodi kao nestalo. Reč je o najvećem egzodusu Srba nakon Drugog svetskog rata.