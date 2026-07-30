Snimak uplakanog meštanina sa juga Krita postao je jedan od najupečatljivijih prizora katastrofalnih požara koji već drugi dan besne grčkim ostrvom.

Muškarac nije mogao da zadrži suze dok je pred novinarskim kamerama prepričavao trenutak kada je ugledao dvojicu vatrogasaca koji su izgubili život pokušavajući da spasu njegovo selo.

"Video sam to dete svojim očima"

Vidno potresen, meštanin je kroz suze govorio o prizoru koji će, kako kaže, pamtiti do kraja života.

- Video sam to dete svojim očima - rekao je, misleći na 28-godišnjeg vatrogasca koji je zajedno sa svojim 58-godišnjim kolegom stradao kada su ostali zarobljeni u vozilu tokom gašenja požara.

Nije uspevao da sakrije emocije dok je opisivao tragediju kojoj je svedočio.

"Izgorele su kuće, automobili i životinje"

Govoreći o razmerama katastrofe, rekao je da je situacija na jugu Krita potpuno tragična.

- Izgorele su kuće, izgoreli su automobili, izgorele su životinje... Nažalost, ti ljudi se više neće vratiti - rekao je kroz jecaje.

Dvojica vatrogasaca poginula u borbi sa vatrenom stihijom

Podsetimo, dvojica vatrogasaca izgubila su život u velikom šumskom požaru koji je izbio u oblasti Retimno, nakon što su ostali zarobljeni u vozilu u blizini mesta Sahturija.

Vatrena stihija zahvatila je više delova Krita, a najteža situacija je u opštini Agios Vasilios, gde se požar velikom brzinom proširio zbog jakog vetra.

Tokom cele noći gotovo 200 vatrogasaca, deset pešačkih jedinica i više desetina vozila pokušavali su da stave požar pod kontrolu, dok su tokom dana na teren stigla i nova pojačanja.