Hegeduš je na Fejsbuku istakao da toplotni talas predstavlja ozbiljan zdravstveni rizik, prenosi MTI.

U celoj Mađarskoj trenutno je na snazi treći, najviši stepen upozorenja zbog visokih temperatura, a očekuje se da će živa u termometru narednih dana ponegde dostići i 40 stepeni.

Hegeduš je pozvao građane da upozorenja shvate ozbiljno i da obrate pažnju na druge, uz savet da se unosi dovoljno tečnosti tokom dana.

On je upozorio da treba izbegavati boravak na otvorenom između 11 i 15 časova, kao i naporan fizički rad i vežbanje.

Preporučio je da se domovi u ranim jutarnjim satima rashlade, zasene i provetre, a da se tokom dana boravi u što hladnijim prostorijama.

Posebno je naglasio da treba obratiti pažnju na starije osobe, malu decu, trudnice, osobe sa hroničnim bolestima, kao i komšije koje žive same.

On je, takođe, upozorio građane da nikada ne ostavljaju decu ili životinje u parkiranim automobilima.