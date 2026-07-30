Ovo može samo u Grčkoj: Srpkinja ušla u radnju na Kefaloniji po suncobran, a kada je čula šta joj nudi vlasnica, ostala je bez teksta

"Želim s vama da podelim nešto što nam se desilo na moru, a što mnogo uliva nadu u ljude. Išli smo na Kefaloniju, u mesto Lasi, avionom. Kako nismo nosili suncobran, odlučili smo da potražimo po prodavnicama i kupimo jedan. Naišli smo na prvu radnju i pitali ženu da li ima na prodaju. Rekla nam je da nema i da ne prodaje suncobrane, ali nam je odmah ponudila svoj, lični, da ga koristimo!", započinje ova naša sugrađanka svoju objavu.