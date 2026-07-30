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Ovo može samo u Grčkoj: Srpkinja ušla u radnju na Kefaloniji po suncobran, a kada je čula šta joj nudi vlasnica, ostala je bez teksta

Srpkinja na Kefaloniji doživela je neverovatno iskustvo - vlasnica radnje ponudila joj je svoj suncobran za celo letovanje. Njena plemenitost je mnogima vratila veru u ljude.

 
Autor:  Milica Krstić
30.07.2026.11:01
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Ovo može samo u Grčkoj: Srpkinja ušla u radnju na Kefaloniji po suncobran, a kada je čula šta joj nudi vlasnica, ostala je bez teksta
Foto: Unsplash
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U vremenu kada nas sa svih strana zapljuskuju loše vesti i priče o nevoljama na letovanjima, jedna naša sugrađanka podelila je na društvenim mrežama iskustvo sa letovanja na Kefalonijikoje joj je, kako sama kaže, vratilo veru u ljude. 

Kako je napisala u popularnoj Fejsbuk grupi "Grčka info", ona je sa svojom porodicom otputovala na jedno od najlepših grčkih ostrva, u mesto Lasi, i to avionom.

S obzirom na to da zbog avionskog prevoza nisu mogli da ponesu svoj suncobran, odmah po dolasku krenuli su u potragu za prodavnicom kako bi kupili novi.

Međutim, već u prvoj radnji u koju su kročili, dogodilo se nešto što nisu mogli ni da sanjaju.

"Prvo smo mislili da nam daje samo za taj dan..."

"Želim s vama da podelim nešto što nam se desilo na moru, a što mnogo uliva nadu u ljude. Išli smo na Kefaloniju, u mesto Lasi, avionom. Kako nismo nosili suncobran, odlučili smo da potražimo po prodavnicama i kupimo jedan. Naišli smo na prvu radnju i pitali ženu da li ima na prodaju. Rekla nam je da nema i da ne prodaje suncobrane, ali nam je odmah ponudila svoj, lični, da ga koristimo!", započinje ova naša sugrađanka svoju objavu.

U prvi mah, naši turisti su pomislili da je u pitanju samo ljubazan gest za jedno popodne, ali usledilo je još veće iznenađenje.

"Prvo smo pomislili da nam daje suncobran samo na taj jedan dan, ali onda se ispostavilo da nam ga daje za celo letovanje! Mi smo se bukvalno oduševili! Nismo mogli da verujemo da još uvek ima takvih ljudi na svetu", priseća se ona sa oduševljenjem.

Odbila da uzme novac

Srpska porodica je, naravno, želela da se revanšira i plati grčkoj domaćici za njenu nesebičnost, ali je ona to odlučno odbila.

"Ponudili smo joj novac, ali nije htela ni da čuje da uzme bilo šta. Ona je izuzetno srdačna, pozitivna i divna osoba koja nam je zaista vratila veru u to da dobrih ljudi ima svuda", zaključuje naša turistkinja.

Ova priča ganula je mnoge koji su se složili da Grčka nije samo tirkizno more i prelepe plaže, već su to, pre svega, ljudi velikog srca koji nas uvek dočekaju kao najrođenijeg.

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