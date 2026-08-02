- Proizvode koji su potrebni našoj industriji ili proizvode koji su nam potrebni za svakodnevni život zabranićemo da uvozimo iz Rusije, čak i po cenu toga da ih teško zamenjujemo uvozom iz drugih zemalja i uz znatno veće troškove... Ali to se neće odnositi na samurovo krzno, njega će biti onoliko koliko je potrebno, kao da je reč o običnom proizvodu poput kafe ili šećera. To može da izmisli samo licemerna Evropska komisija - rekao je Robert Fico u video-obraćanju objavljenom na njegovoj stranici na društvenoj mreži Fejsbuk.

Krajem jula Evropska unija je u okviru 21. paketa sankcija izuzela samurove kože iz zabrane uvoza ruskog krzna.

Moskva je više puta saopštila da sankcije EU smatra nezakonitim i neefikasnim.

Ruske vlasti navode da ograničenja pre svega nanose štetu evropskoj ekonomiji.